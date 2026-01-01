Déployez Hugo en un clic.
Le générateur de sites statiques le plus rapide au monde pour la création de sites de documentation, de blogs et de portfolios.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hugo
Hugo est le générateur de sites statiques le plus rapide au monde, écrit en Go et capable de construire des sites web complets en quelques millisecondes. Il alimente des portails de documentation, des sites marketing, des blogs personnels et des sites web d'entreprise pour des équipes allant des développeurs individuels aux grandes organisations comme Kubernetes, Netlify et Let's Encrypt.
L'auto-hébergement de Hugo sur votre propre VPS vous offre un environnement de développement persistant accessible de n'importe où — idéal pour les équipes distribuées, les pipelines de build automatisés et les environnements de pré-production. L'architecture de votre site, la configuration de votre thème et votre contenu sont toujours disponibles via SSH sans dépendre d'aucun service d'hébergement tiers.
Caractéristiques principales de Hugo
Temps de création en millisecondes
Hugo construit même de grands sites avec des milliers de pages en moins d'une seconde, beaucoup plus rapidement que les générateurs basés sur JavaScript.
Zéro dépendances
Hugo est livré sous forme de binaire unique sans dépendances d'exécution, éliminant les conflits de version et simplifiant les pipelines de déploiement.
Pipeline d'actifs intégré
Traitement d'images natif, regroupement JavaScript, compilation Sass et prise en charge de TailwindCSS sans outils de build supplémentaires.
Serveur de rechargement actif
Le serveur de développement intégré reflète instantanément les modifications de contenu et de conception, accélérant l'itération pendant le développement du site.
Support multilingue
L'i18n natif avec du contenu, des URL et des menus par langue facilite la création de sites multilingues sans plugins.
Pourquoi exécuter Hugo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.