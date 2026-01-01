Déployez HortusFox avec une installation en un clic.
Système de gestion des plantes auto-hébergé pour cataloguer, planifier les routines d'entretien et organiser votre jardin en privé.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HortusFox
HortusFox est une application web dédiée aux passionnés de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des rappels d'entretien récurrents pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration de données météorologiques aide les jardiniers en extérieur à adapter les plannings d'entretien aux conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.
L'auto-hébergement de HortusFox sur votre VPS garantit que des années d'historiques de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne peut interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.
Caractéristiques principales de HortusFox
Rappels de soins
Définissez des tâches récurrentes pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage afin qu'aucune plante ne soit oubliée dans un emploi du temps d'entretien chargé.
Organisation basée sur la localisation
Attribuez des plantes à des pièces spécifiques ou à des espaces extérieurs pour filtrer rapidement votre collection et gérer chaque zone indépendamment.
Intégration Météo
Connectez les données météorologiques locales pour aligner automatiquement l'entretien des plantes d'extérieur avec les conditions de pluie et de température.
Reconnaissance des plantes
Identifiez les espèces inconnues à partir de photos directement dans l'application, en ajoutant les données d'espèces confirmées à votre catalogue sans quitter HortusFox.
Gestion des stocks
Suivez les pots, les engrais, les outils et les fournitures avec vos plantes afin que les ressources de jardinage soient toujours prises en compte.
Discussion collaborative
Le chat de groupe intégré permet aux foyers et aux équipes de coordonner les responsabilités d'entretien des plantes sans applications de messagerie distinctes.
Pourquoi exécuter HortusFox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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