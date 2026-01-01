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Système de gestion des plantes auto-hébergé pour cataloguer, planifier les routines d'entretien et organiser votre jardin en privé.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec HortusFox

HortusFox est une application web dédiée aux passionnés de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des rappels d'entretien récurrents pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration de données météorologiques aide les jardiniers en extérieur à adapter les plannings d'entretien aux conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.

L'auto-hébergement de HortusFox sur votre VPS garantit que des années d'historiques de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne peut interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de HortusFox

Rappels de soins

Définissez des tâches récurrentes pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage afin qu'aucune plante ne soit oubliée dans un emploi du temps d'entretien chargé.

Organisation basée sur la localisation

Attribuez des plantes à des pièces spécifiques ou à des espaces extérieurs pour filtrer rapidement votre collection et gérer chaque zone indépendamment.

Intégration Météo

Connectez les données météorologiques locales pour aligner automatiquement l'entretien des plantes d'extérieur avec les conditions de pluie et de température.

Reconnaissance des plantes

Identifiez les espèces inconnues à partir de photos directement dans l'application, en ajoutant les données d'espèces confirmées à votre catalogue sans quitter HortusFox.

Gestion des stocks

Suivez les pots, les engrais, les outils et les fournitures avec vos plantes afin que les ressources de jardinage soient toujours prises en compte.

Discussion collaborative

Le chat de groupe intégré permet aux foyers et aux équipes de coordonner les responsabilités d'entretien des plantes sans applications de messagerie distinctes.

Pourquoi exécuter HortusFox sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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