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Plateforme de développement d'API open source prenant en charge REST, GraphQL, WebSocket et la collaboration d'équipe en temps réel.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hoppscotch

Hoppscotch est une plateforme moderne et légère de développement et de test d'API qui couvre l'intégralité du cycle de vie des API — de la création et du test des requêtes à la documentation et au partage des collections avec votre équipe. Elle prend en charge REST, GraphQL, WebSocket, les événements envoyés par le serveur (Server-Sent Events) et WebRTC dans une interface unique, avec des variables d'environnement, des scripts de pré-requête et des options d'authentification avancées, y compris OAuth 2.0.

L'auto-hébergement de Hoppscotch sur votre VPS maintient toutes les clés API, les charges utiles de requête et les données de l'espace de travail de l'équipe entièrement sur votre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations de confidentialité des données des clients API basés sur le cloud tout en supprimant les coûts d'abonnement par utilisateur à mesure que votre équipe s'agrandit.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hoppscotch

Test multi-protocole

Testez les connexions REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events et WebRTC à partir d'une interface unifiée unique.

Espaces de travail d'équipe

Partagez des collections et collaborez en temps réel avec vos coéquipiers à travers des espaces de travail partagés sans quitter votre infrastructure privée.

Authentification avancée

La prise en charge intégrée d'OAuth 2.0, des jetons Bearer, de l'authentification de base et des clés API couvre pratiquement tous les schémas d'authentification.

Variables d'environnement

Basculez instantanément entre les environnements de développement, de staging et de production sans modifier manuellement les paramètres de requête.

Gestion des collections

Organisez les requêtes en collections versionnées avec prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats Postman et OpenAPI.

Pourquoi exécuter Hoppscotch sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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