Jusqu'à 69% de réduction sur HomeHub

Déployez HomeHub avec une installation en un clic.

Tableau de bord familial sans connexion pour les notes partagées, les listes de courses, les tâches ménagères, les calendriers et les dépenses dans une seule PWA privée.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99MAD/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez HomeHub avec une installation en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour HomeHub

63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec HomeHub

HomeHub est un utilitaire familial open-source et auto-hébergé qui transforme n'importe quel serveur en un tableau de bord privé pour tous les membres de votre foyer. Conçu pour une utilisation partagée sur un réseau domestique, il est livré sous forme d'application web progressive (PWA) sans connexion, afin que tout membre de la famille puisse l'ouvrir dans un navigateur, l'enregistrer sur son écran d'accueil et commencer immédiatement à collaborer sur des notes, des listes de courses, des tâches ménagères et un calendrier partagé.

L'auto-hébergement de HomeHub conserve les données du foyer — dépenses, habitudes d'achat, routines familiales et fichiers téléchargés — entièrement sur votre propre VPS, sans synchronisation cloud tierce, suivi ou frais par utilisateur. Les fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées individuellement via une seule configuration YAML, afin que vous n'activiez que les outils que votre famille utilise réellement.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de HomeHub

Liste de courses partagée

Liste de courses collaborative avec des suggestions intelligentes basées sur les entrées précédentes, afin que toute la famille puisse ajouter des articles au fur et à mesure qu'ils viennent à manquer.

Suivi des dépenses familiales

Suivez les dépenses du ménage avec la prise en charge des factures récurrentes comme les abonnements, les services publics, le lait ou les journaux, le tout dans un seul registre.

Calendrier et rappels

Le calendrier partagé avec des catégories à code couleur pour les factures, l'école, la santé et les événements familiaux permet à chaque membre du foyer de rester synchronisé.

Tâches et notes

Un suivi des tâches léger et un tableau de notes partagé permettent aux membres de la famille d'attribuer des tâches et de noter des messages rapides sans applications supplémentaires.

Utilitaires intégrés

Comprend un livre de recettes, un suivi de péremption, un compresseur PDF, un raccourcisseur d'URL, un générateur de codes QR et un téléchargeur de médias dans une seule PWA.

Privé par conception

Pas de système de compte, pas de télémétrie et pas de dépendance au cloud — toutes les données restent à l'intérieur de votre VPS et de votre réseau domestique.

Pourquoi exécuter HomeHub sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

AdventureLog

AdventureLog

Suivi de voyage et planificateur de voyage auto-hébergés avec cartes interactives

Déployer
AirTrail

AirTrail

Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur

Déployer
Baby Buddy

Baby Buddy

Application de suivi de bébé aidant les parents à surveiller les activités quotidiennes et la santé

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.