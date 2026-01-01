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Passerelle HomeKit légère qui relie les appareils domotiques non-Apple à Siri et à l'application Apple Home via des extensions.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Homebridge

Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle via Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 extensions développées par la communauté, il fait le lien entre les lumières intelligentes, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya pour une expérience HomeKit unifiée.

L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, indépendamment des conditions d'alimentation locale ou de réseau, avec une configuration d'extension persistante et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Homebridge

Plus de 2 000 plugins d'appareils

Les plugins communautaires couvrent pratiquement toutes les marques et protocoles de maison intelligente, vous permettant d'ajouter n'importe quel appareil à HomeKit sans remplacer le matériel.

Interface utilisateur de configuration Web

Homebridge Config UI X fournit une interface basée sur un navigateur pour l'installation de plugins, la gestion des appareils et la consultation des journaux sans accès en ligne de commande.

Mode Pont Secondaire

Isolez les plugins dans des ponts enfants séparés pour éviter qu'un plugin défectueux ne fasse tomber toute votre configuration HomeKit.

Mises à jour automatiques des plugins

Découvrez, installez et mettez à jour les plugins directement depuis l'interface utilisateur web pour maintenir les intégrations d'appareils à jour sans sessions SSH manuelles.

Sauvegarde et Restauration

La fonctionnalité de sauvegarde intégrée protège vos configurations de plugin et les données d'appairage HomeKit contre la perte accidentelle.

Pourquoi exécuter Homebridge sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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