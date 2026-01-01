Déployez Homebridge en un clic.
Passerelle HomeKit légère qui relie les appareils domotiques non-Apple à Siri et à l'application Apple Home via des extensions.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homebridge
Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle via Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 extensions développées par la communauté, il fait le lien entre les lumières intelligentes, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya pour une expérience HomeKit unifiée.
L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, indépendamment des conditions d'alimentation locale ou de réseau, avec une configuration d'extension persistante et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.
Caractéristiques principales de Homebridge
Plus de 2 000 plugins d'appareils
Les plugins communautaires couvrent pratiquement toutes les marques et protocoles de maison intelligente, vous permettant d'ajouter n'importe quel appareil à HomeKit sans remplacer le matériel.
Interface utilisateur de configuration Web
Homebridge Config UI X fournit une interface basée sur un navigateur pour l'installation de plugins, la gestion des appareils et la consultation des journaux sans accès en ligne de commande.
Mode Pont Secondaire
Isolez les plugins dans des ponts enfants séparés pour éviter qu'un plugin défectueux ne fasse tomber toute votre configuration HomeKit.
Mises à jour automatiques des plugins
Découvrez, installez et mettez à jour les plugins directement depuis l'interface utilisateur web pour maintenir les intégrations d'appareils à jour sans sessions SSH manuelles.
Sauvegarde et Restauration
La fonctionnalité de sauvegarde intégrée protège vos configurations de plugin et les données d'appairage HomeKit contre la perte accidentelle.
Pourquoi exécuter Homebridge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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