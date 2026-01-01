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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hi.Events

Découvrez Hi.Events, une plateforme moderne et open-source de gestion d'événements et de billetterie, conçue sur mesure pour les organisateurs qui exigent un contrôle absolu sur leurs projets, sans subir les commissions par billet des plateformes commerciales. Elle orchestre l'intégralité du cycle de vie de vos événements — de la publication des pages dédiées et la vente des billets jusqu'à l'émargement des participants et l'analyse fine des ventes — le tout centralisé sur un tableau de bord unique et intuitif.

En optant pour l'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS, vous gardez la main mise sur les données des participants, les configurations de paiement et les contenus de vos événements. Plutôt que de reverser un pourcentage de chaque billet à un fournisseur SaaS, vous ne payez qu'un tarif d'hébergement VPS fixe et transparent, quel que soit le volume de vos ventes, tout en profitant d'une liberté totale pour personnaliser la plateforme aux couleurs de votre marque.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hi.Events

Pages d'événements personnalisables

Créez des pages d'événements à l'image de votre marque avec des domaines personnalisés, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil sur mesure qui correspondent à votre organisation.

Stripe Ventes de billets

Vendez des billets payants et gratuits grâce à l'intégration native de Stripe, tout en profitant des codes promos, des limites de capacité et des règles de tarification évolutive.

Enregistrement QR

Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur appareils mobiles.

Gestion des commandes

Suivez les commandes, émettez des remboursements, renvoyez les billets et exportez les listes de participants pour l'impression des badges ou les suivis post-événement.

Analyses des ventes

Surveillez les ventes de billets, les revenus et les tendances d'affluence en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés et des rapports par événement.

API REST & Webhooks

Intégrez Hi.Events avec des CRM, des listes de diffusion ou des flux de travail personnalisés grâce à un système d'API REST et de webhooks documenté.

Pourquoi exécuter Hi.Events sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

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