Déployez Hi.Events en un clic.
Plateforme open source de gestion d'événements et de billetterie pour les conférences, les ateliers et les rencontres.
Sélectionnez un forfait VPS pour Hi.Events
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hi.Events
Découvrez Hi.Events, une plateforme moderne et open-source de gestion d'événements et de billetterie, conçue sur mesure pour les organisateurs qui exigent un contrôle absolu sur leurs projets, sans subir les commissions par billet des plateformes commerciales. Elle orchestre l'intégralité du cycle de vie de vos événements — de la publication des pages dédiées et la vente des billets jusqu'à l'émargement des participants et l'analyse fine des ventes — le tout centralisé sur un tableau de bord unique et intuitif.
En optant pour l'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS, vous gardez la main mise sur les données des participants, les configurations de paiement et les contenus de vos événements. Plutôt que de reverser un pourcentage de chaque billet à un fournisseur SaaS, vous ne payez qu'un tarif d'hébergement VPS fixe et transparent, quel que soit le volume de vos ventes, tout en profitant d'une liberté totale pour personnaliser la plateforme aux couleurs de votre marque.
Caractéristiques principales de Hi.Events
Pages d'événements personnalisables
Créez des pages d'événements à l'image de votre marque avec des domaines personnalisés, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil sur mesure qui correspondent à votre organisation.
Stripe Ventes de billets
Vendez des billets payants et gratuits grâce à l'intégration native de Stripe, tout en profitant des codes promos, des limites de capacité et des règles de tarification évolutive.
Enregistrement QR
Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur appareils mobiles.
Gestion des commandes
Suivez les commandes, émettez des remboursements, renvoyez les billets et exportez les listes de participants pour l'impression des badges ou les suivis post-événement.
Analyses des ventes
Surveillez les ventes de billets, les revenus et les tendances d'affluence en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés et des rapports par événement.
API REST & Webhooks
Intégrez Hi.Events avec des CRM, des listes de diffusion ou des flux de travail personnalisés grâce à un système d'API REST et de webhooks documenté.
Pourquoi exécuter Hi.Events sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.