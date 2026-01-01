Découvrez Hi.Events, une plateforme moderne et open-source de gestion d'événements et de billetterie, conçue sur mesure pour les organisateurs qui exigent un contrôle absolu sur leurs projets, sans subir les commissions par billet des plateformes commerciales. Elle orchestre l'intégralité du cycle de vie de vos événements — de la publication des pages dédiées et la vente des billets jusqu'à l'émargement des participants et l'analyse fine des ventes — le tout centralisé sur un tableau de bord unique et intuitif.

En optant pour l'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS, vous gardez la main mise sur les données des participants, les configurations de paiement et les contenus de vos événements. Plutôt que de reverser un pourcentage de chaque billet à un fournisseur SaaS, vous ne payez qu'un tarif d'hébergement VPS fixe et transparent, quel que soit le volume de vos ventes, tout en profitant d'une liberté totale pour personnaliser la plateforme aux couleurs de votre marque.