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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec HFS

HFS (HTTP File Server) est un serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé qui transforme votre VPS en un centre de partage de fichiers entièrement fonctionnel et accessible depuis n'importe quel navigateur. Il offre une interface web propre et réactive pour la navigation, le téléchargement et le téléversement de fichiers sans nécessiter l'installation d'aucun logiciel client.

Avec des comptes utilisateurs intégrés, un contrôle d'accès par dossier, une limitation de la bande passante et un système de fichiers virtuel, HFS vous donne un contrôle total sur qui peut accéder à quels fichiers. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage et une bande passante illimités sans frais mensuels par utilisateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de HFS

Système de fichiers virtuel

Organisez le contenu partagé dans une structure de dossiers virtuels indépendante de la disposition réelle de votre disque, vous donnant un contrôle total sur ce que les utilisateurs voient.

Comptes utilisateur et autorisations

Créez des comptes avec des autorisations de lecture, d'écriture et de suppression par dossier afin que les différents utilisateurs n'accèdent qu'aux fichiers qu'ils sont autorisés à voir.

Téléchargements et mises en ligne reprenables

Prend en charge les transferts reprenables afin que les opérations sur les fichiers volumineux survivent aux interruptions réseau sans avoir à recommencer depuis le début.

Limitation de bande passante

Définissez des limites de vitesse d'envoi et de téléchargement par utilisateur ou globalement pour maintenir la réactivité de votre serveur même lors de transferts de fichiers importants.

Système de plugins

Étendez HFS avec des plugins communautaires pour les miniatures, l'authentification LDAP, la protection anti-force brute, les thèmes et plus encore.

Pourquoi exécuter HFS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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