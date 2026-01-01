Déployez HFS en un clic.
Serveur de fichiers HTTP auto-hébergé qui vous permet de partager des fichiers directement depuis votre disque via une interface web moderne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HFS
HFS (HTTP File Server) est un serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé qui transforme votre VPS en un centre de partage de fichiers entièrement fonctionnel et accessible depuis n'importe quel navigateur. Il offre une interface web propre et réactive pour la navigation, le téléchargement et le téléversement de fichiers sans nécessiter l'installation d'aucun logiciel client.
Avec des comptes utilisateurs intégrés, un contrôle d'accès par dossier, une limitation de la bande passante et un système de fichiers virtuel, HFS vous donne un contrôle total sur qui peut accéder à quels fichiers. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage et une bande passante illimités sans frais mensuels par utilisateur.
Caractéristiques principales de HFS
Système de fichiers virtuel
Organisez le contenu partagé dans une structure de dossiers virtuels indépendante de la disposition réelle de votre disque, vous donnant un contrôle total sur ce que les utilisateurs voient.
Comptes utilisateur et autorisations
Créez des comptes avec des autorisations de lecture, d'écriture et de suppression par dossier afin que les différents utilisateurs n'accèdent qu'aux fichiers qu'ils sont autorisés à voir.
Téléchargements et mises en ligne reprenables
Prend en charge les transferts reprenables afin que les opérations sur les fichiers volumineux survivent aux interruptions réseau sans avoir à recommencer depuis le début.
Limitation de bande passante
Définissez des limites de vitesse d'envoi et de téléchargement par utilisateur ou globalement pour maintenir la réactivité de votre serveur même lors de transferts de fichiers importants.
Système de plugins
Étendez HFS avec des plugins communautaires pour les miniatures, l'authentification LDAP, la protection anti-force brute, les thèmes et plus encore.
Pourquoi exécuter HFS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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