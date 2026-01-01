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Partagez des secrets chiffrés et autodestructeurs via des liens à usage unique qui disparaissent après la première lecture.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hemmelig

Hemmelig est une application auto-hébergée pour le partage d'informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, ainsi le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par adresse IP, configuré pour expirer après une durée choisie ou limité à un nombre maximal de vues.

L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS permet de garder toutes les informations d'identification partagées hors des infrastructures tierces. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et la limite de chiffrement, ce qui en fait une solution adaptée aux équipes qui échangent des identifiants, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans un e-mail ou un historique de discussion.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hemmelig

Chiffrement côté client

Les secrets sont chiffrés dans le navigateur avec AES-256-GCM avant le téléversement, de sorte que le serveur ne voit jamais le texte en clair.

Liens uniques

Chaque lien s'autodétruit après un nombre de vues configurable ou une fenêtre d'expiration, ne laissant aucune trace.

Protection du mot de passe et de l'IP

Verrouillez les secrets avec une phrase secrète facultative ou restreignez l'accès à des plages d'adresses IP spécifiques pour une couche de sécurité supplémentaire.

Mises en ligne de fichiers chiffrés

Joignez des fichiers à un secret avec le même chiffrement de bout en bout appliqué aux charges utiles de texte, prêts pour les utilisateurs authentifiés.

Partage de QR code

Générez des codes QR pour n'importe quel lien secret afin que les destinataires puissent l'ouvrir sur un téléphone sans copier de longues URL.

Aucun compte requis

N'importe qui peut créer et ouvrir un secret sans s'inscrire, tandis que les comptes facultatifs débloquent les fichiers et l'historique.

Pourquoi exécuter Hemmelig sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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