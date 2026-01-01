Hemmelig est une application auto-hébergée pour le partage d'informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, ainsi le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par adresse IP, configuré pour expirer après une durée choisie ou limité à un nombre maximal de vues.

L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS permet de garder toutes les informations d'identification partagées hors des infrastructures tierces. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et la limite de chiffrement, ce qui en fait une solution adaptée aux équipes qui échangent des identifiants, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans un e-mail ou un historique de discussion.