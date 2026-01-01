Heimdall est un tableau de bord d'applications conçu pour remplacer les favoris de navigateur encombrés par une interface visuelle épurée, vous offrant un accès centralisé à toutes vos applications et services web. Il prend en charge des intégrations avancées avec des outils auto-hébergés populaires comme Sonarr, Radarr et SABnzbd, affichant des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord, ce qui vous permet de surveiller l'état de vos services en un coup d'œil.

L'auto-hébergement de Heimdall sur votre propre VPS vous offre une page de démarrage persistante et toujours disponible, accessible depuis n'importe quel appareil, sans dépendances externes et avec un contrôle total sur la mise en page de votre tableau de bord, les thèmes et les intégrations API.