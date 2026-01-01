Déployez Heimdall avec une installation en un clic.
Élégant tableau de bord applicatif pour centraliser l'accès à tous vos services web et applications auto-hébergées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Heimdall
Heimdall est un tableau de bord d'applications conçu pour remplacer les favoris de navigateur encombrés par une interface visuelle épurée, vous offrant un accès centralisé à toutes vos applications et services web. Il prend en charge des intégrations avancées avec des outils auto-hébergés populaires comme Sonarr, Radarr et SABnzbd, affichant des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord, ce qui vous permet de surveiller l'état de vos services en un coup d'œil.
L'auto-hébergement de Heimdall sur votre propre VPS vous offre une page de démarrage persistante et toujours disponible, accessible depuis n'importe quel appareil, sans dépendances externes et avec un contrôle total sur la mise en page de votre tableau de bord, les thèmes et les intégrations API.
Caractéristiques principales de Heimdall
Statistiques des services en direct
Les intégrations améliorées avec Sonarr, Radarr, NZBGet et plus encore affichent des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge Google, Bing et DuckDuckGo, faisant de Heimdall une page de démarrage de navigateur puissante.
Détection automatique d'icônes
Remplit automatiquement les icônes et les couleurs pour les applications Foundation reconnues, réduisant l'effort de configuration manuelle.
Support multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de sa propre configuration de tableau de bord, adaptée aux homelabs partagés et aux environnements d'équipe.
Filtrage par tags
Organisez de grandes collections d'applications avec des balises pour un filtrage rapide et une navigation à travers les catégories de services.
Pourquoi exécuter Heimdall sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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