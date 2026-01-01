Déployez Headscale en un clic.
Implémentation open source auto-hébergée du serveur de contrôle Tailscale pour les réseaux maillés WireGuard privés.
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Ce que vous pouvez construire avec Headscale
Headscale est une alternative auto-hébergée au serveur de contrôle propriétaire de Tailscale, vous donnant la pleine propriété de votre réseau maillé WireGuard privé. Là où le service hébergé de Tailscale gère l'échange de clés, l'attribution d'adresses IP et les décisions de routage, Headscale fait de même sur l'infrastructure que vous contrôlez — sans frais mensuels, sans limites d'appareils liées à un abonnement, et sans dépendance à un service cloud tiers.
Ce modèle regroupe Headscale avec Headscale UI, un tableau de bord basé sur un navigateur pour gérer les utilisateurs, les nœuds et les clés de pré-authentification. Les deux sont servis sous le même domaine HTTPS, avec l'interface web disponible au chemin
/web. Tout client compatible Tailscale peut rejoindre votre réseau maillé immédiatement après avoir pointé son serveur de connexion vers l'URL de votre déploiement.
Caractéristiques principales de Headscale
Clients compatibles Tailscale
Tout appareil exécutant le client officiel Tailscale peut se connecter à votre serveur Headscale sans modifications côté client.
Interface utilisateur de gestion web
L'interface utilisateur de Headscale offre un tableau de bord basé sur un navigateur pour gérer les utilisateurs, les nœuds et les clés de pré-authentification sans utiliser la ligne de commande.
Réseau maillé complet
Les nœuds connectés communiquent directement entre eux par-delà les limites NAT grâce au chiffrement WireGuard.
Prise en charge de MagicDNS
Headscale attribue des noms d'hôte à tous les nœuds enregistrés, permettant un accès basé sur DNS sans configuration IP statique.
Stockage basé sur SQLite
Tout l'état du réseau est stocké dans une base de données SQLite légère, sans nécessiter de service de base de données externe.
Gestion des API et CLI
Gérez les utilisateurs, les nœuds et les routes via l'interface CLI Headscale ou l'API HTTP pour le scripting et l'automatisation.
Pourquoi exécuter Headscale sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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