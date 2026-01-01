Déployez Harness en un clic.
Plateforme de développement de bout en bout combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et les environnements de développement cloud dans un seul outil.
Sélectionnez un forfait VPS pour Harness
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Harness
Harness Open Source est une plateforme DevOps complète qui unifie la gestion du code source, les pipelines CI/CD automatisés, les environnements de développement hébergés (Gitspaces) et les registres d'artefacts en une seule solution. En tant qu'évolution de Drone CI, elle va au-delà de l'intégration continue pour offrir une plateforme complète de livraison de logiciels sous la licence Apache 2.0.
L'auto-hébergement de Harness sur votre VPS vous offre des minutes de build illimitées, un stockage d'artefacts et des membres d'équipe à un coût fixe, avec une propriété complète du code source et des données de pipeline. Pas de limitation, pas de tarification par utilisateur et pas de verrouillage fournisseur — juste une plateforme DevOps complète fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.
Caractéristiques principales de Harness
SCM intégré
Hébergez des dépôts Git avec des flux de travail complets de commit, de branche, de fusion et de demande de tirage (pull request), ainsi que l'examen de code, la protection des branches et l'analyse des secrets.
CI/CD prêt pour la production
Créez, testez et déployez n'importe quel langage ou framework avec des étapes de pipeline conteneurisées, des centaines de modèles réutilisables et une migration en un clic depuis GitHub Actions, GitLab CI et CircleCI.
Gitspaces Environnements de développement
Fournir aux développeurs des environnements de développement cloud préconfigurés et prêts à l'emploi instantanément, accessibles depuis VS Code, JetBrains ou le navigateur — éliminant entièrement le temps de configuration.
Registre d'artefacts
Stocker et proxifier les images Docker, les charts Helm et les packages personnalisés dans un registre intégré avec mise en cache en amont pour accélérer les builds et réduire les dépendances externes.
Analyse de sécurité
Détectez automatiquement les secrets et les vulnérabilités dans le code et les dépendances avant qu'ils n'atteignent la production, en appliquant des portes de qualité dans le cadre de chaque exécution de pipeline.
Pourquoi exécuter Harness sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.