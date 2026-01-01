Hanko est un backend d'authentification open-source basé sur les passkeys et la norme WebAuthn, conçu comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement de passkey, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de secours optionnelle, MFA et récupération basée sur l'e-mail — exposé via une API REST propre et des composants web intégrables.

L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par MAU et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données PostgreSQL fournie persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.