Déployez Hanko : installation en un clic.
Backend d'authentification open source axé sur les clés d'accès, avec connexion sans mot de passe, MFA, OIDC et connexion via les réseaux sociaux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hanko
Hanko est un backend d'authentification open-source basé sur les passkeys et la norme WebAuthn, conçu comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement de passkey, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de secours optionnelle, MFA et récupération basée sur l'e-mail — exposé via une API REST propre et des composants web intégrables.
L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par MAU et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données PostgreSQL fournie persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.
Caractéristiques principales de Hanko
Authentification Passkey d'abord
Conçu autour de WebAuthn et des clés d'accès afin que les utilisateurs se connectent avec Face ID, Touch ID ou des clés matérielles au lieu de taper des mots de passe.
SSO social et d'entreprise
Fournisseurs OAuth intégrés pour Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, ainsi que SAML pour les fournisseurs d'identité d'entreprise.
Authentification multi-facteurs
La prise en charge de l'application d'authentification TOTP et les politiques de périphériques de confiance superposent l'AMF sur n'importe quel flux de connexion sans services externes.
SDK de composants web
Déployez une interface utilisateur de connexion complète en quelques minutes en intégrant les composants web officiels de Hanko dans n'importe quel framework — React, Vue, Svelte, ou du HTML pur.
Jetons de session JWT
Les sessions JWT conformes aux normes, avec rotation et révocation, facilitent l'intégration avec les API et microservices existants.
Journaux d'audit et webhooks
La journalisation d'audit intégrée et les événements webhook pour chaque action d'authentification vous offrent une visibilité complète et une intégration facile avec les systèmes en aval.
Pourquoi exécuter Hanko sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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