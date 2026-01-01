Déployez Grafana Tempo en un clic.
Backend de traçage distribué open source compatible avec OpenTelemetry, Jaeger et Zipkin, avec visualisation Grafana intégrée.
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Ce que vous pouvez construire avec Grafana Tempo
Grafana Tempo est un backend de traçage distribué à grande échelle conçu pour ingérer des traces d'OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin et d'autres sources sans nécessiter d'infrastructure complexe. Contrairement aux magasins de traces qui dépendent d'Elasticsearch ou de Cassandra, Tempo stocke les données de traces dans un stockage objet, ce qui le rend rentable à grande échelle. Il s'intègre nativement à Grafana pour permettre aux ingénieurs de passer directement d'une métrique Prometheus ou d'une ligne de journal Loki à la trace correspondante.
Ce modèle regroupe Tempo avec Grafana Alloy en tant que collecteur OpenTelemetry, Prometheus pour les métriques et Grafana en tant que couche de visualisation — vous offrant une pile de traçage distribué autonome que vous possédez et contrôlez entièrement sur votre VPS.
Caractéristiques principales de Grafana Tempo
OpenTelemetry Natif
Prend en charge les traces via les protocoles OTLP gRPC et HTTP, Jaeger et Zipkin, afin que toute application instrumentée puisse envoyer des données sans SDKs spécifiques au fournisseur.
Métriques issues des traces
Génère automatiquement des métriques RED (taux, erreurs, durée) à partir des données de span via le générateur de métriques, alimentant Prometheus avec des informations au niveau du service sans instrumentation supplémentaire.
Intégration Grafana
La source de données Grafana préconfigurée vous permet de passer de n'importe quelle métrique ou ligne de journal à la trace corrélée en un seul clic, accélérant ainsi l'analyse des causes profondes.
Langage de requête TraceQL
Un langage de requête dédié vous permet de filtrer et d'agréger les traces par service, durée, statut d'erreur et attributs de span avec une précision qu'une recherche ad hoc ne peut égaler.
Stockage économique
Stocke les données de trace sur le disque local sans nécessiter Elasticsearch ou Cassandra, ce qui maintient l'infrastructure simple et les coûts opérationnels prévisibles.
Visualisation du graphique de service
Déduit les cartes de dépendance des services à partir des données de trace et les affiche dans Grafana, offrant aux équipes une vue toujours à jour de la communication inter-services et de la latence.
Pourquoi exécuter Grafana Tempo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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