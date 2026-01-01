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Système d'agrégation de logs évolutif horizontalement, inspiré de Prometheus, conçu pour l'indexation économique des labels plutôt que du texte intégral.

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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Grafana Loki

Grafana Loki est un système d'agrégation de logs open source construit par Grafana Labs qui adopte l'approche Prometheus pour les logs — il n'indexe qu'un petit ensemble d'étiquettes de métadonnées par flux plutôt que le contenu complet des logs, ce qui maintient les coûts de stockage et la surcharge opérationnelle considérablement plus bas que les bases de données de logs traditionnelles. Les logs sont poussés par des agents comme Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector et interrogés avec LogQL.

Ce modèle regroupe Loki avec Grafana préconfiguré comme interface utilisateur et pré-provisionne Loki comme source de données par défaut, ainsi les logs sont consultables dans la vue Explorer dès que la pile est opérationnelle. L'auto-hébergement sur un VPS maintient les logs d'application et d'audit sensibles entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans frais d'ingestion par Go.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Grafana Loki

Indexation par étiquettes

Loki indexe seulement une poignée d'étiquettes de métadonnées par flux de logs au lieu de la charge utile complète, réduisant ainsi les coûts de stockage et de mémoire par rapport aux moteurs de type Elasticsearch.

Langage de requête LogQL

Interrogez les journaux avec une syntaxe inspirée de PromQL qui prend en charge le filtrage, l'analyse et l'extraction de métriques afin que vous puissiez représenter graphiquement les taux d'erreur et la latence directement à partir des lignes de journal.

Interface utilisateur Grafana intégrée

L'instance Grafana incluse est livrée avec Loki préconfiguré comme source de données, prête pour la vue Explore, les tableaux de bord et l'alerting unifié dès le premier jour.

Ingestion multi-agent

Accepte les logs de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, et de tout client utilisant l'API push de Loki pour une collecte flexible sur l'ensemble de votre pile.

Alerte unifiée

Définissez des règles d'alerte basées sur LogQL via Grafana et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty, les e-mails et les webhooks parallèlement à vos alertes métriques existantes.

Stockage basé sur le système de fichiers

Le mode binaire unique par défaut persiste les blocs et l'index TSDB vers un volume Docker sur disque, sans qu'un stockage d'objets externe ne soit nécessaire pour commencer.

Pourquoi exécuter Grafana Loki sur Hostinger

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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