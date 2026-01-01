Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries chronologiques en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de cloud, et bien d'autres — permettant aux équipes de visualiser et d'alerter sur les données de tous les recoins de leur infrastructure dans une interface unifiée unique.

L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie de données du cloud et la tarification par siège tout en conservant les configurations de tableau de bord, l'historique des requêtes et les données de métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes surveillant les systèmes internes qui ne sont pas accessibles depuis l'internet public.