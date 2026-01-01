Déployez GoWA en un clic.
API REST WhatsApp légère et interface web construite avec Go pour l'automatisation de la messagerie multi-appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) est un serveur API REST open-source qui se connecte à WhatsApp via le protocole multi-appareil. Il offre une interface utilisateur web épurée pour gérer les sessions WhatsApp et une API REST complète pour envoyer des messages, gérer les contacts et gérer les webhooks — le tout depuis votre propre serveur.
L'auto-hébergement de GoWA sur votre VPS garantit que les données de votre session WhatsApp restent privées, que votre API n'a pas de limites de débit imposées par des fournisseurs tiers, et que vous conservez un contrôle total sur le routage des messages et les intégrations de webhooks.
Caractéristiques principales de GoWA
API REST
API HTTP complète pour l'envoi de messages texte, images, documents et de localisation par programmation depuis n'importe quel langage ou outil.
Compatibilité multi-appareils
Connectez plusieurs comptes WhatsApp à une seule instance de serveur sans avoir besoin de connexions téléphoniques séparées.
Interface web
Interface utilisateur web intégrée pour la lecture de codes QR, la gestion des sessions et le test des appels API sans écrire de code.
Intégration de webhook
Transférez les messages entrants vers vos propres points de terminaison pour l'automatisation des chatbots, l'intégration CRM ou les flux de travail de notification.
Authentification de base
Protégez l'API et l'interface utilisateur web avec des identifiants nom d'utilisateur/mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé.
Pourquoi exécuter GoWA sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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