Déployez Gotify en un clic.
Serveur de notifications push auto-hébergé avec une API REST simple et une livraison WebSocket en temps réel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gotify
Gotify est un serveur de notifications push léger et open-source qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages en temps réel. Une API REST simple facilite l'intégration des notifications provenant de scripts, d'outils de surveillance, de tâches cron et d'applications sans dépendre de Firebase, Pushover ou de tout autre service tiers. Il prend en charge plusieurs applications clientes et organise les notifications par source avec des niveaux de priorité.
L'auto-hébergement de Gotify conserve toutes les données de notification sur votre propre VPS, garantissant ainsi la confidentialité et la disponibilité. Son empreinte minimale en ressources signifie qu'il fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications sans concurrencer la mémoire ou le CPU.
Caractéristiques principales de Gotify
API REST simple
Envoyer des notifications depuis n'importe quel script ou application avec une simple requête HTTP POST — aucun SDK requis et aucune configuration complexe.
WebSockets en temps réel
Les messages sont poussés instantanément aux clients connectés via WebSocket, garantissant que les alertes apparaissent sur vos appareils dès qu'elles sont envoyées.
Android et Clients Web
Recevez des notifications sur les appareils Android avec l'application officielle, ou surveillez les messages dans n'importe quel navigateur via l'interface utilisateur web intégrée.
Support Multi-applications
Organisez les notifications par application source avec des jetons et des niveaux de priorité distincts, en gardant les alertes de surveillance, les sauvegardes et les événements CI clairement séparés.
Extensibilité des plugins
Étendez Gotify avec des plugins communautaires pour ajouter de nouvelles sources de notification, des règles de transfert et des intégrations personnalisées sans modifier le serveur principal.
Pourquoi exécuter Gotify sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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