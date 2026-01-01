Jusqu'à 69% de réduction sur Gotenberg

Déployez Gotenberg en un clic.

API Docker sans état pour convertir des documents HTML, Office et des URL en PDF de haute qualité.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99MAD/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Gotenberg en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour Gotenberg

63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gotenberg

Gotenberg est une API HTTP sans état, axée sur les développeurs, pour la génération de PDF et la conversion de documents. Basé sur Chromium et LibreOffice, il convertit des pages HTML, du Markdown, des URL, des documents Word, des feuilles de calcul Excel, et plus encore en PDF avec un seul appel API — sans bibliothèques clientes, sans dépendances d'installation et sans état à gérer entre les requêtes.

L'auto-hébergement de Gotenberg sur votre VPS maintient le traitement des documents au sein de votre infrastructure, éliminant les frais SaaS par conversion, supprimant les préoccupations de confidentialité des données concernant les documents sensibles, et permettant l'intégration avec des services internes que les API externes ne peuvent pas atteindre.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gotenberg

HTML en PDF

Rendre n'importe quelle page HTML ou URL en PDF en utilisant un moteur Chromium complet, en préservant les polices, le CSS et le contenu rendu par JavaScript exactement tel qu'affiché dans un navigateur.

Conversion de documents Office

Convertir les fichiers Word, Excel et PowerPoint en PDF via l'intégration de LibreOffice, prenant en charge toute la gamme des formats Microsoft Office et OpenDocument.

Architecture sans état

Chaque requête API est entièrement indépendante, sans état de session, ce qui rend Gotenberg facilement évolutif et sûr à redémarrer ou à remplacer sans perte de données.

Support Webhook

Déchargez les conversions de longue durée vers des rappels de webhook asynchrones, libérant votre application de tout blocage pendant le traitement de documents volumineux.

Métriques Prometheus

Le point de terminaison de métriques intégré offre une visibilité instantanée sur les taux de requête, les durées de conversion et les profondeurs de file d'attente pour surveiller votre pipeline de documents.

Pourquoi exécuter Gotenberg sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Lancez Visual Studio Code dans votre navigateur, où que vous soyez

Déployer
1Backend

1Backend

Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends

Déployer
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.