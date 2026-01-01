Déployez Gotenberg en un clic.
API Docker sans état pour convertir des documents HTML, Office et des URL en PDF de haute qualité.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gotenberg
Gotenberg est une API HTTP sans état, axée sur les développeurs, pour la génération de PDF et la conversion de documents. Basé sur Chromium et LibreOffice, il convertit des pages HTML, du Markdown, des URL, des documents Word, des feuilles de calcul Excel, et plus encore en PDF avec un seul appel API — sans bibliothèques clientes, sans dépendances d'installation et sans état à gérer entre les requêtes.
L'auto-hébergement de Gotenberg sur votre VPS maintient le traitement des documents au sein de votre infrastructure, éliminant les frais SaaS par conversion, supprimant les préoccupations de confidentialité des données concernant les documents sensibles, et permettant l'intégration avec des services internes que les API externes ne peuvent pas atteindre.
Caractéristiques principales de Gotenberg
HTML en PDF
Rendre n'importe quelle page HTML ou URL en PDF en utilisant un moteur Chromium complet, en préservant les polices, le CSS et le contenu rendu par JavaScript exactement tel qu'affiché dans un navigateur.
Conversion de documents Office
Convertir les fichiers Word, Excel et PowerPoint en PDF via l'intégration de LibreOffice, prenant en charge toute la gamme des formats Microsoft Office et OpenDocument.
Architecture sans état
Chaque requête API est entièrement indépendante, sans état de session, ce qui rend Gotenberg facilement évolutif et sûr à redémarrer ou à remplacer sans perte de données.
Support Webhook
Déchargez les conversions de longue durée vers des rappels de webhook asynchrones, libérant votre application de tout blocage pendant le traitement de documents volumineux.
Métriques Prometheus
Le point de terminaison de métriques intégré offre une visibilité instantanée sur les taux de requête, les durées de conversion et les profondeurs de file d'attente pour surveiller votre pipeline de documents.
Pourquoi exécuter Gotenberg sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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