Gotenberg est une API HTTP sans état, axée sur les développeurs, pour la génération de PDF et la conversion de documents. Basé sur Chromium et LibreOffice, il convertit des pages HTML, du Markdown, des URL, des documents Word, des feuilles de calcul Excel, et plus encore en PDF avec un seul appel API — sans bibliothèques clientes, sans dépendances d'installation et sans état à gérer entre les requêtes.

L'auto-hébergement de Gotenberg sur votre VPS maintient le traitement des documents au sein de votre infrastructure, éliminant les frais SaaS par conversion, supprimant les préoccupations de confidentialité des données concernant les documents sensibles, et permettant l'intégration avec des services internes que les API externes ne peuvent pas atteindre.