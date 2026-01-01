Déployez Gokapi en un clic.
Serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé avec des liens à expiration, une protection par mot de passe et un backend S3 facultatif.
Sélectionnez un forfait VPS pour Gokapi
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gokapi
Gokapi est un serveur de partage de fichiers auto-hébergé open-source, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface web et de distribuer des liens de téléchargement courts et éphémères — idéal pour un partage unique où le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel compartiment compatible S3, et chaque lien prend en charge une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.
L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique maintient l'empreinte minimale, et contrairement aux plateformes de partage de fichiers publiques, il n'y a pas de canaux d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.
Caractéristiques principales de Gokapi
Liens de partage expirant
Chaque fichier téléchargé obtient une URL courte avec une expiration configurable par temps ou par nombre de téléchargements, de sorte que les liens cessent de fonctionner après que le destinataire les a récupérés.
Liens protégés par mot de passe
Protégez optionnellement les téléchargements par un mot de passe par lien, afin que même les URL divulguées ne puissent pas être ouvertes sans le secret.
Stockage local ou S3
Stockez les fichiers sur le volume local ou dirigez Gokapi vers n'importe quel compartiment compatible S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pour un stockage élastique et durable.
Chiffrement de bout en bout
Le chiffrement côté client optionnel garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les téléchargements partagés via des liens chiffrés de bout en bout à usage unique.
Comptes multi-utilisateurs
Créez des comptes d'utilisateur séparés afin que plusieurs membres du personnel ou de la famille partagent une seule instance avec des historiques de téléchargement isolés.
API et CLI
Télécharger par programmation via l'API REST ou l'interface de ligne de commande officielle pour l'expédition d'artefacts de build, de bundles de logs et de sorties d'automatisation.
Pourquoi exécuter Gokapi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise