Déployez Gogs en un clic.
Service Git auto-hébergé sans effort écrit en Go — léger, rapide et facile à exécuter sur n'importe quel serveur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gogs
Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, le suivi des problèmes, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web épurée, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.
L'auto-hébergement de Gogs permet de conserver votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à PostgreSQL pour un stockage de données fiable et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail Git push et pull standards.
Caractéristiques principales de Gogs
Hébergement de dépôt Git
Gestion complète des dépôts avec navigation dans les branches, historique des commits et flux de travail des demandes de fusion dans une interface web simple.
Suivi des problèmes
Un suivi des problèmes intégré, avec des étiquettes, des jalons et une attribution, permet de maintenir le travail de projet organisé parallèlement au code.
Accès Git SSH et HTTPS
Les développeurs poussent et tirent via SSH ou HTTPS en utilisant des clients Git standard sans aucune modification du flux de travail.
Utilisation minimale des ressources
Gogs fonctionne sur du matériel peu puissant, ce qui en fait un choix pratique pour l'hébergement Git pour les petits serveurs et les laboratoires domestiques.
Intégrations de webhooks
La prise en charge des webhooks déclenche les systèmes CI/CD et les services externes lors des événements de push pour les pipelines de construction et de déploiement automatisés.
Pourquoi exécuter Gogs sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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