Déployez le serveur GNS3 en un clic.
Émulateur de topologie réseau open source avec une interface accessible via navigateur pour la conception et la simulation de laboratoires de réseau virtuels.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est une plateforme d'émulation de réseau open source utilisée par les ingénieurs réseau, les étudiants et les formateurs en certifications du monde entier. Elle vous permet de construire des topologies de réseau complexes multi-fournisseurs en utilisant de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs, ainsi que des appliances virtuelles légères, le tout sans matériel physique.
L'exécution du serveur GNS3 sur un VPS maintient votre laboratoire persistant et accessible depuis n'importe quel navigateur. Les projets, les images de périphériques et les topologies sont stockés sur des volumes nommés durables afin que votre travail survive aux redémarrages de conteneurs. L'interface utilisateur web fournie se connecte directement à l'API du serveur sur le port 3080, vous offrant un éditeur de topologie complet par glisser-déposer depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil.
Caractéristiques principales de GNS3 Server
Émulation multi-fournisseurs
Exécutez de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs aux côtés d'appliances open source dans la même topologie sans matériel physique.
Interface utilisateur accessible via navigateur
L'interface web fournie propose un concepteur de topologie par glisser-déposer, accessible depuis n'importe quel navigateur, sans nécessiter de client de bureau.
Stockage de laboratoire persistant
Les projets, les images d'appliance et les fichiers de topologie sont stockés dans des volumes nommés afin que votre travail persiste malgré les redémarrages et les mises à niveau des conteneurs.
API REST
Une API REST documentée sur le port 3080 vous permet d'automatiser le provisionnement de topologies, la gestion des nœuds et les opérations de cycle de vie des laboratoires à partir de scripts ou de pipelines CI.
Bibliothèque d'appliances
Importez des modèles d'appliances préconfigurés pour les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les hôtes Linux afin de créer rapidement des laboratoires réalistes sans configuration manuelle.
VPCS et nœuds Docker
La simulation PC légère VPCS intégrée et la prise en charge native des conteneurs Docker vous permettent d'ajouter des hôtes finaux et des serveurs d'applications à n'importe quelle topologie.
Pourquoi exécuter GNS3 Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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