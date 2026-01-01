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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec GNS3 Server

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est une plateforme d'émulation de réseau open source utilisée par les ingénieurs réseau, les étudiants et les formateurs en certifications du monde entier. Elle vous permet de construire des topologies de réseau complexes multi-fournisseurs en utilisant de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs, ainsi que des appliances virtuelles légères, le tout sans matériel physique.

L'exécution du serveur GNS3 sur un VPS maintient votre laboratoire persistant et accessible depuis n'importe quel navigateur. Les projets, les images de périphériques et les topologies sont stockés sur des volumes nommés durables afin que votre travail survive aux redémarrages de conteneurs. L'interface utilisateur web fournie se connecte directement à l'API du serveur sur le port 3080, vous offrant un éditeur de topologie complet par glisser-déposer depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de GNS3 Server

Émulation multi-fournisseurs

Exécutez de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs aux côtés d'appliances open source dans la même topologie sans matériel physique.

Interface utilisateur accessible via navigateur

L'interface web fournie propose un concepteur de topologie par glisser-déposer, accessible depuis n'importe quel navigateur, sans nécessiter de client de bureau.

Stockage de laboratoire persistant

Les projets, les images d'appliance et les fichiers de topologie sont stockés dans des volumes nommés afin que votre travail persiste malgré les redémarrages et les mises à niveau des conteneurs.

API REST

Une API REST documentée sur le port 3080 vous permet d'automatiser le provisionnement de topologies, la gestion des nœuds et les opérations de cycle de vie des laboratoires à partir de scripts ou de pipelines CI.

Bibliothèque d'appliances

Importez des modèles d'appliances préconfigurés pour les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les hôtes Linux afin de créer rapidement des laboratoires réalistes sans configuration manuelle.

VPCS et nœuds Docker

La simulation PC légère VPCS intégrée et la prise en charge native des conteneurs Docker vous permettent d'ajouter des hôtes finaux et des serveurs d'applications à n'importe quelle topologie.

Pourquoi exécuter GNS3 Server sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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