GlitchTip est une plateforme open-source de suivi des erreurs et de surveillance des performances qui remplace directement Sentry. Chaque SDK officiel de Sentry — pour JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, et plus encore — fonctionne sans modification, simplement en le pointant vers votre DSN GlitchTip. La plateforme capture les exceptions non gérées, le contexte de fil d'Ariane, les cartes sources et le suivi des versions avec le même flux de travail et les mêmes modèles d'interface utilisateur que les développeurs connaissent déjà de Sentry.

L'auto-hébergement de GlitchTip sur votre VPS vous offre tout le flux de travail de suivi des erreurs que vous obtiendriez avec Sentry SaaS — mais avec une empreinte de ressources réduite et sans quota par événement. Le mode tout-en-un à conteneur unique gère l'ingestion, l'interface utilisateur web et le traitement en arrière-plan sans services de travail séparés.