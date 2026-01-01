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Plateforme open-source de suivi des erreurs et de surveillance des performances entièrement compatible avec les SDK Sentry — une alternative légère auto-hébergée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec GlitchTip

GlitchTip est une plateforme open-source de suivi des erreurs et de surveillance des performances qui remplace directement Sentry. Chaque SDK officiel de Sentry — pour JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, et plus encore — fonctionne sans modification, simplement en le pointant vers votre DSN GlitchTip. La plateforme capture les exceptions non gérées, le contexte de fil d'Ariane, les cartes sources et le suivi des versions avec le même flux de travail et les mêmes modèles d'interface utilisateur que les développeurs connaissent déjà de Sentry.

L'auto-hébergement de GlitchTip sur votre VPS vous offre tout le flux de travail de suivi des erreurs que vous obtiendriez avec Sentry SaaS — mais avec une empreinte de ressources réduite et sans quota par événement. Le mode tout-en-un à conteneur unique gère l'ingestion, l'interface utilisateur web et le traitement en arrière-plan sans services de travail séparés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de GlitchTip

API compatible avec Sentry

Remplacement direct pour Sentry — chaque SDK Sentry officiel fonctionne sans modification en le faisant pointer vers votre DSN GlitchTip, aucune réécriture de code n'est nécessaire.

Capture et regroupement des erreurs

Le regroupement intelligent des exceptions similaires par empreinte de trace de pile élimine le bruit des doublons, en présentant chaque problème unique une seule fois avec l'historique complet des événements.

Cartes sources et publications

Téléchargez les cartes sources JavaScript pour les versions de production et étiquetez les versions afin que les traces de pile se résolvent aux lignes de code source originales et que le suivi des régressions fonctionne immédiatement.

Performances et disponibilité

La surveillance optionnelle des performances des transactions et les vérifications de disponibilité complètent le suivi des erreurs avec des profils de temps de réponse et des sondes de santé externes.

Notifications de problèmes

Slack, Discord, Microsoft Teams, les webhooks génériques et les alertes par e-mail se déclenchent lors de la première occurrence, de la régression et du dépassement de seuil pour chaque projet.

Cadrage de l'équipe et du projet

Organisez les erreurs par projet et par équipe avec des autorisations de rôle par utilisateur afin que les groupes frontend, backend et mobile ne voient que leurs propres flux d'exceptions.

Pourquoi exécuter GlitchTip sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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