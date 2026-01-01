Glances est un outil complet de surveillance de serveur qui combine la visibilité de top, htop, iotop et df dans une interface web unique et unifiée. Il fournit des métriques en temps réel pour le CPU, la mémoire, le swap, les E/S disque, le réseau, les processus et les conteneurs Docker en cours d'exécution — ainsi que des alertes configurables lorsque les seuils sont dépassés.

L'auto-hébergement de Glances sur votre VPS vous offre une visibilité complète sur votre infrastructure serveur sans envoyer de données de performance à des services de surveillance externes. Ce modèle déploie Glances avec un accès en lecture seule au socket Docker et à l'espace de noms PID de l'hôte afin que les métriques au niveau des conteneurs et du système soient entièrement visibles depuis l'interface HTTPS sécurisée.