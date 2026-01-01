Déployez Glance en un clic.
Tableau de bord léger et auto-hébergé qui agrège les flux RSS, la météo, les statistiques de serveur et plus encore en une seule vue.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Glance
Glance est un tableau de bord auto-hébergé, développé en Go, qui centralise vos flux d'informations importants sur une seule page personnalisable. Il prend en charge une large collection de widgets — flux RSS, prévisions météorologiques, Hacker News, Reddit, chaînes YouTube, statistiques de serveur, état des conteneurs Docker, et plus encore — le tout se mettant à jour en temps réel avec une empreinte de ressources minimale.
Héberger Glance sur votre VPS préserve la confidentialité de vos flux de données personnels et permet l'intégration avec des API et services internes non accessibles aux alternatives hébergées dans le cloud. Une configuration par défaut est créée automatiquement au premier démarrage afin que vous puissiez accéder à un tableau de bord fonctionnel immédiatement après le déploiement.
Caractéristiques principales de Glance
Agrégation unifiée de flux
Intégrez les flux RSS, les publications Reddit, Hacker News et les mises à jour des réseaux sociaux dans une vue de tableau de bord unique et défilante.
Supervision des serveurs et des conteneurs
Surveillez l'état des conteneurs Docker et les métriques du serveur en même temps que vos flux de contenu, sans changer d'outil.
Vaste bibliothèque de widgets
Calendrier, météo, données de marché, chaînes YouTube et flux Twitch sont disponibles sous forme de widgets configurables.
Binaire Go léger
Construit en Go pour une utilisation minimale de la mémoire et du CPU, Glance fonctionne confortablement aux côtés d'autres services sur un VPS partagé.
Intégrations API personnalisées
Connecter les API internes et les sources de données propriétaires pour afficher des métriques privées auxquelles les tableaux de bord hébergés ne peuvent pas accéder.
Pourquoi exécuter Glance sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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