GitLab Community Edition est une plateforme DevOps tout-en-un qui combine l'hébergement de dépôts Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, la révision de code et le registre de conteneurs dans une seule application auto-hébergée. Elle élimine le besoin d'intégrer plusieurs outils distincts et offre aux équipes une plateforme complète de cycle de vie de développement logiciel sous le contrôle total de l'organisation.

L'auto-hébergement de GitLab supprime la tarification par utilisateur et conserve le code source, les secrets CI/CD et les résultats d'analyse de sécurité sur l'infrastructure que vous possédez. Remarque : le démarrage initial prend 3 à 10 minutes car tous les services internes s'initialisent — les erreurs 502 pendant cette période sont normales. Un minimum de 2 cœurs de CPU et 4 Go de RAM est recommandé pour les déploiements en petites équipes.