Déployez GitLab en un clic.
Plateforme DevOps open-source complète combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et la gestion de projet dans une seule application.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GitLab
GitLab Community Edition est une plateforme DevOps tout-en-un qui combine l'hébergement de dépôts Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, la révision de code et le registre de conteneurs dans une seule application auto-hébergée. Elle élimine le besoin d'intégrer plusieurs outils distincts et offre aux équipes une plateforme complète de cycle de vie de développement logiciel sous le contrôle total de l'organisation.
L'auto-hébergement de GitLab supprime la tarification par utilisateur et conserve le code source, les secrets CI/CD et les résultats d'analyse de sécurité sur l'infrastructure que vous possédez. Remarque : le démarrage initial prend 3 à 10 minutes car tous les services internes s'initialisent — les erreurs 502 pendant cette période sont normales. Un minimum de 2 cœurs de CPU et 4 Go de RAM est recommandé pour les déploiements en petites équipes.
Caractéristiques principales de GitLab
Pipelines CI/CD intégrés
Les exécuteurs de pipelines intégrés automatisent les tests, la création d'images Docker et les déploiements sans dépendre de Jenkins ou de services CI externes.
Registre de conteneurs
Stockez et gérez les images Docker directement à côté de votre code dans un registre de conteneurs privé intégré.
Flux de travail des requêtes de fusion
La revue de code avec des commentaires en ligne, des règles d'approbation et des modèles de demande de fusion maintient des contrôles qualité en place pour chaque modification.
Analyse de sécurité
Le SAST intégré, l'analyse des dépendances et la détection des secrets identifient les vulnérabilités avant que le code n'atteigne la production.
Suivi et planification des problèmes
Les tableaux, jalons, étiquettes et feuilles de route permettent aux équipes de planifier et de suivre le travail sur la même plateforme où le code réside.
Pourquoi exécuter GitLab sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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