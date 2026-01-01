Déployez GitIngest en un clic.
Outil pour développeurs qui convertit les dépôts Git en formats de texte optimisés, prêts pour l'analyse par IA et LLM.
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Ce que vous pouvez construire avec GitIngest
GitIngest fait le lien entre les bases de code traditionnelles et les flux de développement assistés par l'IA en transformant des dépôts Git entiers en texte structuré et optimisé en jetons, que les modèles de langage peuvent traiter efficacement. Il extrait le code avec un formatage intelligent, respecte les règles gitignore et fournit des estimations du nombre de jetons afin que les développeurs puissent planifier les coûts d'API avant de soumettre de grandes extractions.
L'auto-hébergement de GitIngest garantit que le code source propriétaire ne transite jamais par des serveurs externes. Contrairement au service public, votre propre instance n'impose aucune restriction de débit, permettant un traitement illimité des dépôts pour les équipes ayant d'importants besoins en développement assisté par l'IA.
Caractéristiques principales de GitIngest
Conversion de dépôt en LLM
Transforme des dépôts Git entiers en texte structuré optimisé pour les modèles linguistiques, préservant le contexte du code sans copier-coller manuel.
Estimation du nombre de jetons
Affiche le nombre de jetons et les statistiques de taille d'extraction avant de soumettre à une API LLM, aidant à estimer les coûts à l'avance.
Prise en charge des dépôts privés
L'intégration du jeton d'accès personnel GitHub permet le traitement sécurisé des dépôts privés et propriétaires.
Extraction sélective
Extraire des répertoires ou des modules spécifiques pour une analyse d'IA ciblée plutôt que d'envoyer une base de code entière et volumineuse.
Filtrage intelligent
Exclut automatiquement les fichiers binaires et respecte les modèles gitignore pour produire une sortie de texte propre et pertinente.
Pourquoi exécuter GitIngest sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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