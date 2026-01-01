GitBucket est une plateforme Git open source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les requêtes de tirage (pull requests), les problèmes (issues), les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, de sorte que les équipes existantes l'adoptent sans formation supplémentaire.

Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket ne nécessite aucun service externe pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement permet de conserver le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit au sein de votre VPS plutôt que chez un SaaS tiers.