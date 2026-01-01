Déployez Gerrit en un clic.
Plateforme de revue de code de qualité professionnelle adoptée par Android, Chromium et les principaux projets open source du monde entier.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gerrit
Gerrit est un système de révision de code open source, basé sur le web, construit sur Git. Chaque modification est soumise sous forme de patch set — une unité de révision versionnée — que les coéquipiers évaluent via des commentaires en ligne, des votes d'approbation et des règles de soumission configurables avant qu'elle ne puisse être fusionnée. Créé à l'origine chez Google et utilisé par Android, Chromium et Qt, Gerrit apporte une discipline de révision structurée à toute équipe d'ingénierie.
L'auto-hébergement de Gerrit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les dépôts, les permissions d'accès et les flux de travail de révision de code. Avec un démarrage où le premier utilisateur devient administrateur, des règles d'accès par projet granulaires et un écosystème de plugins de plus de 100 extensions, il est conçu pour les équipes qui ont besoin de pistes d'audit et de portes de qualité de code strictes sans dépendre de plateformes tierces.
Caractéristiques principales de Gerrit
Flux de travail de révision basé sur les patchs
Chaque modification de code est soumise sous forme d'un ensemble de correctifs versionnés, offrant aux relecteurs une vue claire de chaque itération et de l'historique complet des révisions.
Autorisations granulaires
Définir les règles d'accès par projet, par branche et par action pour les individus et les groupes, y compris les droits de force-push et de soumission.
Commentaires de code en ligne
Laissez des commentaires sur des lignes de code spécifiques et répondez en ligne, en liant les discussions de révision directement au code auquel elles se réfèrent.
Intégration CI/CD
Déclencher Jenkins, Zuul, ou tout autre système CI automatiquement sur de nouveaux ensembles de correctifs via des webhooks et l'API Events Stream intégrée.
Écosystème de plugins
Étendez Gerrit avec plus de 100 plugins communautaires pour l'authentification LDAP, les métriques, les notifications et les flux de travail de révision personnalisés.
Gestion multi-dépôts
Gérez et examinez les modifications sur plusieurs dépôts Git à partir d'une seule instance avec un contrôle d'accès unifié et des journaux d'audit.
Pourquoi exécuter Gerrit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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