Déployez Geneac en un clic.
Constructeur de site de généalogie auto-hébergé pour publier votre arbre généalogique, vos recherches et vos photos en ligne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Geneac
Geneac est une application open-source Ruby on Rails pour le partage de recherches généalogiques sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de type wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis un backend authentifié. Le modèle de données est spécialement conçu pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts de première classe plutôt que des articles de blog réaménagés.
L'auto-hébergement de Geneac conserve des décennies de recherches familiales, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.
Caractéristiques principales de Geneac
PERSONNEL et Relations
Enregistrez les individus avec leurs informations de naissance, de décès et biographiques, puis reliez-les par des relations de parent, de conjoint et d'enfant pour construire un arbre généalogique navigable.
Photos et Documents
Joindre des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, le traitement d'image étant géré par libvips.
Notes de recherche
Capturez les récits biographiques et les résultats de recherche sous forme de notes longues qui peuvent être étiquetées et liées aux personnes qu'elles décrivent.
Balises et Recherche
Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.
Administrateur authentifié
L'enregistrement, la connexion et les attributions de rôles d'administrateur basés sur Devise protègent l'édition tout en permettant aux membres de la famille de naviguer librement sur le site publié.
Travailleurs d'arrière-plan
Un worker Resque, basé sur Redis, exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.
Pourquoi exécuter Geneac sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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