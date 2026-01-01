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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Geneac

Geneac est une application open-source Ruby on Rails pour le partage de recherches généalogiques sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de type wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis un backend authentifié. Le modèle de données est spécialement conçu pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts de première classe plutôt que des articles de blog réaménagés.

L'auto-hébergement de Geneac conserve des décennies de recherches familiales, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Geneac

PERSONNEL et Relations

Enregistrez les individus avec leurs informations de naissance, de décès et biographiques, puis reliez-les par des relations de parent, de conjoint et d'enfant pour construire un arbre généalogique navigable.

Photos et Documents

Joindre des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, le traitement d'image étant géré par libvips.

Notes de recherche

Capturez les récits biographiques et les résultats de recherche sous forme de notes longues qui peuvent être étiquetées et liées aux personnes qu'elles décrivent.

Balises et Recherche

Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.

Administrateur authentifié

L'enregistrement, la connexion et les attributions de rôles d'administrateur basés sur Devise protègent l'édition tout en permettant aux membres de la famille de naviguer librement sur le site publié.

Travailleurs d'arrière-plan

Un worker Resque, basé sur Redis, exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.

Pourquoi exécuter Geneac sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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