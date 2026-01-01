Déployez Gatus en un clic.
Page d'état orientée développeur avec surveillance multi-protocole automatisée, alertes conditionnelles et tableaux de bord de disponibilité en temps réel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gatus
Gatus est un outil de surveillance de disponibilité et une page de statut, conçus pour les développeurs, qui suit la santé des API HTTP, des services TCP, des enregistrements DNS, des cibles ICMP, des hôtes SSH, des points de terminaison gRPC et des certificats SSL à partir d'une configuration YAML déclarative. Il évalue les conditions — codes de statut, temps de réponse, contenu du corps et expiration des certificats — et affiche un tableau de bord en temps réel avec les pourcentages de disponibilité historiques pour chaque point de terminaison.
L'auto-hébergement de Gatus sur votre propre VPS maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des services qu'elle observe, élimine les frais SaaS par vérification et vous permet d'acheminer les alertes via plus de 40 intégrations — y compris Slack, Discord, PagerDuty et Telegram — sans que vos données de surveillance ne quittent votre environnement.
Caractéristiques principales de Gatus
Supervision multi-protocole
Surveillez l'expiration des certificats HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC et SSL à partir d'une seule configuration YAML — aucun agent ni code supplémentaire n'est requis.
Alertes conditionnelles
Définissez des conditions d'alerte précises sur les codes de statut, les temps de réponse, les champs du corps JSON et l'expiration des certificats, avec plus de 40 intégrations, y compris Slack et PagerDuty.
Métriques Prometheus
Exposer la santé et la latence des points de terminaison via un point de terminaison /metrics pour une intégration directe avec Grafana et votre pile d'observabilité existante.
Badges intégrables
Générer des badges SVG de disponibilité et de temps de réponse à intégrer dans les fichiers README de GitHub, les sites de documentation ou les pages d'état publiques.
Fenêtres de maintenance
Planifiez des périodes d'indisponibilité pour supprimer les fausses alertes pendant les déploiements, la maintenance ou les pannes connues sans modifier vos règles d'alerte.
Pourquoi exécuter Gatus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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