Déployez FUXA en un clic.
Logiciel SCADA/HMI open-source basé sur le web pour concevoir des visualisations de processus en temps réel et se connecter à des appareils industriels.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FUXA
FUXA est une plateforme SCADA/HMI/tableau de bord open source entièrement conçue pour le web. L'éditeur glisser-déposer fonctionne dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de concevoir des mimiques d'usine, des tableaux de bord et des écrans d'opérateur sans installer d'outils propriétaires — et les mêmes écrans s'affichent sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
L'auto-hébergement de FUXA sur votre propre VPS maintient les données de tags, les fichiers de projet et les identifiants d'appareil au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, ce qui est important pour les environnements OT où le SCADA hébergé dans le cloud est rarement une option. L'environnement d'exécution Node.js est livré avec des pilotes natifs pour Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT et Ethernet/IP, ce qui lui permet de communiquer avec les automates programmables (PLC) et les appareils de terrain existants sans passerelles supplémentaires.
Caractéristiques principales de FUXA
Éditeur basé sur le web
Concevez des écrans SCADA, des tableaux de bord et des alarmes directement dans le navigateur avec un éditeur glisser-déposer — aucun outil d'ingénierie réservé à Windows n'est requis.
Protocoles industriels
Les pilotes natifs pour Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT et Ethernet/IP connectent FUXA aux automates et aux appareils de terrain directement.
Tags en temps réel
Liez les éléments à l'écran à des balises d'appareil en direct et observez les valeurs se mettre à jour en temps réel grâce au support d'historique intégré pour les tendances et les rapports.
Alarmes et événements
Configurer des alarmes basées sur des seuils avec des flux de travail d'acquittement et conserver un historique des événements pour les audits et l'analyse post-incident.
Graphiques SVG
Les graphiques vectoriels évolutifs assurent la netteté des synoptiques sur toutes les tailles d'affichage, des IHM d'opérateur aux grands tableaux de bord de supervision sur le mur de la salle de contrôle.
Logique scriptable
Ajoutez une logique JavaScript personnalisée pour gérer les calculs, les transformations et les comportements conditionnels sans reconstruire l'application.
Pourquoi exécuter FUXA sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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