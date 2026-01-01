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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FUXA

FUXA est une plateforme SCADA/HMI/tableau de bord open source entièrement conçue pour le web. L'éditeur glisser-déposer fonctionne dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de concevoir des mimiques d'usine, des tableaux de bord et des écrans d'opérateur sans installer d'outils propriétaires — et les mêmes écrans s'affichent sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

L'auto-hébergement de FUXA sur votre propre VPS maintient les données de tags, les fichiers de projet et les identifiants d'appareil au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, ce qui est important pour les environnements OT où le SCADA hébergé dans le cloud est rarement une option. L'environnement d'exécution Node.js est livré avec des pilotes natifs pour Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT et Ethernet/IP, ce qui lui permet de communiquer avec les automates programmables (PLC) et les appareils de terrain existants sans passerelles supplémentaires.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FUXA

Éditeur basé sur le web

Concevez des écrans SCADA, des tableaux de bord et des alarmes directement dans le navigateur avec un éditeur glisser-déposer — aucun outil d'ingénierie réservé à Windows n'est requis.

Protocoles industriels

Les pilotes natifs pour Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT et Ethernet/IP connectent FUXA aux automates et aux appareils de terrain directement.

Tags en temps réel

Liez les éléments à l'écran à des balises d'appareil en direct et observez les valeurs se mettre à jour en temps réel grâce au support d'historique intégré pour les tendances et les rapports.

Alarmes et événements

Configurer des alarmes basées sur des seuils avec des flux de travail d'acquittement et conserver un historique des événements pour les audits et l'analyse post-incident.

Graphiques SVG

Les graphiques vectoriels évolutifs assurent la netteté des synoptiques sur toutes les tailles d'affichage, des IHM d'opérateur aux grands tableaux de bord de supervision sur le mur de la salle de contrôle.

Logique scriptable

Ajoutez une logique JavaScript personnalisée pour gérer les calculs, les transformations et les comportements conditionnels sans reconstruire l'application.

Pourquoi exécuter FUXA sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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