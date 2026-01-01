FUXA est une plateforme SCADA/HMI/tableau de bord open source entièrement conçue pour le web. L'éditeur glisser-déposer fonctionne dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de concevoir des mimiques d'usine, des tableaux de bord et des écrans d'opérateur sans installer d'outils propriétaires — et les mêmes écrans s'affichent sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

L'auto-hébergement de FUXA sur votre propre VPS maintient les données de tags, les fichiers de projet et les identifiants d'appareil au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, ce qui est important pour les environnements OT où le SCADA hébergé dans le cloud est rarement une option. L'environnement d'exécution Node.js est livré avec des pilotes natifs pour Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT et Ethernet/IP, ce qui lui permet de communiquer avec les automates programmables (PLC) et les appareils de terrain existants sans passerelles supplémentaires.