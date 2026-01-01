Déployez Fusio en un clic.
Plateforme de gestion d'API open source pour construire, exploiter et monétiser des API avec un portail développeur visuel.
Sélectionnez un forfait VPS pour Fusio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fusio
Fusio est une plateforme de gestion d'API auto-hébergée et open-source qui agit à la fois comme une passerelle API et un constructeur de backend. Elle vous permet d'exposer des tables de base de données, des microservices ou une logique personnalisée en tant qu'API REST sans écrire de code passe-partout — prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore. Un portail développeur intégré offre aux développeurs externes un accès en libre-service, la gestion des clés API et une documentation OpenAPI en direct, tandis que les plans d'abonnement et la limitation de débit facilitent la monétisation de vos API.
Avec la prise en charge native du protocole de contexte de modèle (MCP), Fusio peut également servir de hub d'intégration pour les agents IA, connectant vos données et services directement aux flux de travail LLM. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic API et la logique métier sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de Fusio
Base de données vers API
Exposez MySQL, PostgreSQL, MongoDB et d'autres sources de données sous forme d'API REST gouvernées sans écrire de code passe-partout.
Portail des développeurs
Fournir aux développeurs externes un accès API en libre-service, la gestion des clés et une documentation OpenAPI en direct dans un portail personnalisé.
Monétisation des API
Créez des plans d'abonnement et des niveaux de limitation de débit pour facturer l'utilisation de l'API avec des quotas configurables et une intégration de la facturation.
Intégration MCP
Connectez vos API directement dans les flux de travail des agents IA via la prise en charge native du protocole de contexte de modèle pour l'intégration d'outils LLM.
Génération de SDK
Génération automatique de SDK clients pour tous les principaux langages de programmation afin d'accélérer les intégrations d'API tierces.
Pourquoi exécuter Fusio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.