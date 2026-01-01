Déployez Friendica en un clic d'installation.
Réseau social fediverse mature et auto-hébergé qui fédère avec Mastodon, Diaspora, ActivityPub, et plus encore.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Friendica
Friendica est l'un des réseaux sociaux auto-hébergés les plus anciens et les plus interopérables du fediverse. Il fédère simultanément via ActivityPub, Diaspora et son propre protocole DFRN — ce qui signifie que votre instance Friendica peut se connecter à Mastodon, Misskey, Pixelfed, aux pods Diaspora et à des dizaines d'autres réseaux à partir d'un seul compte. Contrairement aux plateformes plus récentes qui se concentrent sur un seul protocole, Friendica a été conçu spécifiquement pour une portée de fédération maximale sur l'ensemble du web social décentralisé.
Exécuter Friendica sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de votre identité sociale et de vos données. Vous choisissez les règles, décidez avec quels réseaux fédérer, et gardez toutes les publications, contacts et médias sous votre contrôle direct — sans publicité et sans plateforme qui puisse disparaître ou modifier ses conditions demain.
Caractéristiques principales de Friendica
Fédération universelle
Se connecte simultanément aux réseaux ActivityPub, Diaspora et DFRN — suivez et interagissez avec les utilisateurs de Mastodon, Misskey, Pixelfed et Diaspora depuis un seul compte.
Formats de publication enrichis
Prend en charge les publications longues avec un formatage BBCode et Markdown complet, des images intégrées, des pièces jointes et des sondages — bien au-delà de la limite de 500 caractères des plateformes de microblogging.
Contacts à confidentialité garantie
Contrôles d'audience granulaires par publication — partagez avec tout le monde, des groupes de contacts spécifiques ou des individus — vous offrant une confidentialité de niveau Mastodon avec des mécanismes de groupe de style Facebook.
Forum et canaux de groupe
Créez des comptes de forum thématiques que tout utilisateur du fédivers peut suivre, permettant des discussions communautaires en fil de discussion à travers les frontières du réseau.
Événements et calendrier
Création d'événements intégrée avec RSVP et un calendrier personnel qui se synchronise avec les contacts fédérés, utile pour la coordination communautaire sans outils externes.
Écosystème de plugins
Étendez Friendica avec des modules complémentaires officiels pour l'authentification LDAP, le stockage S3, les notifications push, des fournisseurs OAuth supplémentaires et la publication croisée sur d'autres plateformes.
Pourquoi exécuter Friendica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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