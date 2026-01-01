Déployez FossFLOW : installation en un clic.
Outil de création de diagrammes isométriques dans le navigateur, axé sur la confidentialité, pour la visualisation de l'infrastructure et de l'architecture système.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FossFLOW
FossFLOW est une application web progressive (PWA) open-source pour la création de diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagramme cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Avec l'enregistrement automatique toutes les 5 secondes, l'exportation JSON et la prise en charge hors ligne, il maintient les topologies réseau sensibles et les conceptions de systèmes sous votre contrôle à tout moment.
Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur afin que les diagrammes survivent aux sessions de navigateur et soient accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans envoyer de fichiers par e-mail ni dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de conservation des données et à des failles de sécurité.
Caractéristiques principales de FossFLOW
Schématisation isométrique
Créez des diagrammes isométriques de style 3D qui communiquent les agencements d'infrastructure, les configurations de racks et les niveaux de système plus clairement que les diagrammes 2D plats.
Auto-sauvegarde (5s)
Le travail est enregistré automatiquement toutes les 5 secondes, éliminant le risque de perdre votre progression lors de longues sessions de création de diagrammes.
Support hors ligne
Créez et modifiez des diagrammes sans connexion internet — tout le traitement s'effectue dans votre navigateur, sans nécessiter d'allers-retours vers un serveur.
Importation et Exportation JSON
Partagez des diagrammes sous forme de fichiers JSON portables ou importez des diagrammes existants pour les modifier sans aucune dépendance à un format propriétaire.
Aucun compte requis
L'application ne nécessite aucune inscription ou authentification de l'utilisateur, la rendant instantanément accessible à toute personne de votre équipe.
Pourquoi exécuter FossFLOW sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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