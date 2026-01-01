Déployez Formbricks en un clic.
Plateforme open source pour créer des sondages ciblés via les canaux in-app, par lien, sur site web et par e-mail.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Formbricks
Formbricks est une plateforme de gestion d'expérience open source conçue comme une alternative auto-hébergeable à Qualtrics et SurveyMonkey. Les équipes produit et marketing l'utilisent pour créer des enquêtes qui atteignent les utilisateurs exactement là où ils se trouvent — au sein d'applications web via un SDK JavaScript, sur des pages de liens autonomes, intégrées dans des sites web, ou diffusées via des campagnes d'e-mail. Toutes les réponses sont centralisées dans un tableau de bord unifié avec des fonctionnalités de segmentation et de filtrage intégrées.
L'auto-hébergement de Formbricks sur votre VPS vous donne la pleine propriété de chaque réponse d'enquête et segment d'audience sans que les données ne quittent votre infrastructure. Le premier utilisateur à s'inscrire après le déploiement devient l'administrateur, sans identifiants par défaut à distribuer. PostgreSQL et Valkey sont préconfigurés et prêts à l'emploi dès le premier démarrage.
Caractéristiques principales de Formbricks
Distribution multicanal
Atteignez les répondants directement dans l'application via le SDK JavaScript, sur des pages de liens partageables, intégrés dans des sites web, ou par e-mail — le tout géré depuis un seul tableau de bord.
Ciblage d'audience SDK
Affichez des enquêtes à des segments d'utilisateurs spécifiques en fonction des attributs, des événements personnalisés ou des actions passées suivies via le SDK Formbricks.
Éditeur de branchement logique
Concevez des sondages en plusieurs étapes avec une logique conditionnelle, des règles de saut et divers types de saisie via un éditeur visuel sans code.
Routage automatisé des réponses
Envoyez automatiquement les réponses vers Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ou n8n dès l'arrivée des soumissions.
Statistiques de soumission
Visualisez les taux de complétion, les résumés des réponses et les soumissions individuelles directement dans le tableau de bord sans exporter les données.
Sondages multi-langues
Déployer des enquêtes en plusieurs langues simultanément à partir d'une seule configuration d'enquête pour atteindre des publics mondiaux.
Pourquoi exécuter Formbricks sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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