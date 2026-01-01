Déployez Forgejo en un clic.
Service Git léger auto-hébergé avec une interface web complète, des requêtes de tirage, un suivi des problèmes et des pipelines CI/CD.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Forgejo
Forgejo est un service Git auto-hébergé, piloté par la communauté, qui a émergé comme un fork de Gitea avec un fort accent sur la transparence et l'autonomisation des utilisateurs. Il offre tout ce dont les équipes ont besoin pour héberger, collaborer et gérer des projets logiciels — de la gestion des dépôts et de la révision de code au suivi des problèmes, aux wikis et aux actions CI/CD intégrées — dans un package léger et économe en ressources qui fonctionne confortablement sur un petit VPS.
L'auto-hébergement de votre infrastructure Git avec Forgejo signifie la propriété complète de votre code source, aucune dépendance vis-à-vis de plateformes tierces et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration de niveau entreprise sans tarification par utilisateur ni risque de modifications de politique de la part de fournisseurs externes qui pourraient bloquer l'accès de votre équipe à ses propres dépôts.
Caractéristiques principales de Forgejo
Hébergement Git Complet
Hébergez des dépôts avec accès SSH et HTTPS, protection des branches et un visualiseur de différences basé sur le web pour la révision de code.
Demandes de tirage & Revues
Flux de travail structuré d'examen de code avec commentaires en ligne, exigences d'approbation et stratégies de fusion pour le contrôle qualité.
Suivi des problèmes
Suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et des tableaux de projet pour gérer le travail parallèlement au code auquel il est lié.
Actions CI/CD intégrées
L'automatisation compatible avec GitHub Actions vous permet d'exécuter des tests et des déploiements directement dans Forgejo sans services de CI externes.
Registre de paquets
Hébergez des images Docker, des paquets NPM et d'autres artefacts sur la même plateforme que votre code source pour une chaîne d'approvisionnement unifiée.
Support de Fédération
La fédération ActivityPub permet la collaboration inter-instances, réduisant la dépendance envers un seul fournisseur d'hébergement centralisé.
Pourquoi exécuter Forgejo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.