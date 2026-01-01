Déployez Focalboard en un clic.
Outil de gestion de projet open source avec des vues Kanban, tableau, galerie et calendrier pour les équipes et les individus.
Sélectionnez un forfait VPS pour Focalboard
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Focalboard
Focalboard est une plateforme de gestion de projet open source développée par Mattermost comme alternative auto-hébergée à Trello, Notion et Asana. Elle combine des tableaux Kanban intuitifs avec plusieurs modes d'affichage — tableau, galerie et calendrier — afin que vous puissiez visualiser les mêmes données de projet dans le format qui convient le mieux à votre flux de travail. Les cartes prennent en charge les propriétés personnalisées, les étiquettes, les dates d'échéance et les pièces jointes, s'adaptant à tout type de projet, des sprints logiciels aux calendriers de contenu.
L'auto-hébergement de Focalboard sur votre VPS signifie des tableaux, des cartes et des membres d'équipe illimités à un coût prévisible — pas de tarification par utilisateur, pas de limites de nombre de tableaux, et aucun risque de monétisation de vos données de projet. Le backend léger SQLite ne nécessite aucune base de données externe, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance.
Caractéristiques principales de Focalboard
Modes d'affichage multiples
Basculez entre les vues Kanban, tableau, galerie et calendrier des mêmes données pour correspondre à votre façon de concevoir votre projet.
Propriétés personnalisées
Ajoutez des champs personnalisés, des étiquettes, des dates et des responsables aux cartes pour adapter chaque tableau à vos exigences de flux de travail spécifiques.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier les tableaux simultanément, les commentaires et les @mentions permettant de maintenir la communication dans son contexte.
Importer depuis les outils populaires
Migrez les projets existants de Trello, Asana et Notion en utilisant la fonctionnalité d'importation intégrée pour éviter de repartir de zéro.
Modèles de tableau de bord
Les modèles prédéfinis pour les types de projets courants vous permettent de créer un nouveau tableau en quelques secondes avec la bonne structure déjà en place.
Pourquoi exécuter Focalboard sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.