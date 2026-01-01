Déployez Flipt en un clic.
Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités auto-hébergée avec stockage natif Git et des capacités de ciblage avancées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flipt
Flipt est une plateforme de gestion de feature flags open source qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de flags à côté de votre code dans des dépôts Git, s'intégrant aux workflows de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de flags, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements basés sur des pourcentages accessibles à tous les membres de l'équipe sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.
L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des feature flags et les données de ciblage utilisateur entièrement au sein de votre infrastructure, assurant la conformité avec les politiques de sécurité et éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous bénéficiez des mêmes capacités que les services commerciaux de feature flags pour une fraction du coût.
Caractéristiques principales de Flipt
Stockage natif de Git
Stockez les configurations des indicateurs de fonctionnalité dans vos dépôts Git, vous offrant un contrôle de version, une révision de code et un historique d'audit pour chaque modification.
Ciblage avancé
Définissez des segments d'utilisateurs avec des attributs personnalisés pour déployer des fonctionnalités auprès de cohortes spécifiques avant un déploiement complet.
Déploiements par pourcentage
Déployer progressivement les fonctionnalités auprès d'un pourcentage d'utilisateurs, réduisant les risques et permettant des décisions basées sur les données avant un déploiement complet.
API REST & gRPC
Des API complètes et des SDK clients pour les langages populaires permettent à toute application d'évaluer des indicateurs avec une latence minimale.
Support multi-environnements
Gérez des configurations de drapeaux distinctes pour les environnements de développement, de staging et de production à partir d'une seule instance.
Pourquoi exécuter Flipt sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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