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Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités auto-hébergée avec stockage natif Git et des capacités de ciblage avancées.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Flipt

Flipt est une plateforme de gestion de feature flags open source qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de flags à côté de votre code dans des dépôts Git, s'intégrant aux workflows de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de flags, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements basés sur des pourcentages accessibles à tous les membres de l'équipe sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.

L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des feature flags et les données de ciblage utilisateur entièrement au sein de votre infrastructure, assurant la conformité avec les politiques de sécurité et éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous bénéficiez des mêmes capacités que les services commerciaux de feature flags pour une fraction du coût.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Flipt

Stockage natif de Git

Stockez les configurations des indicateurs de fonctionnalité dans vos dépôts Git, vous offrant un contrôle de version, une révision de code et un historique d'audit pour chaque modification.

Ciblage avancé

Définissez des segments d'utilisateurs avec des attributs personnalisés pour déployer des fonctionnalités auprès de cohortes spécifiques avant un déploiement complet.

Déploiements par pourcentage

Déployer progressivement les fonctionnalités auprès d'un pourcentage d'utilisateurs, réduisant les risques et permettant des décisions basées sur les données avant un déploiement complet.

API REST & gRPC

Des API complètes et des SDK clients pour les langages populaires permettent à toute application d'évaluer des indicateurs avec une latence minimale.

Support multi-environnements

Gérez des configurations de drapeaux distinctes pour les environnements de développement, de staging et de production à partir d'une seule instance.

Pourquoi exécuter Flipt sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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