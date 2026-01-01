Déployez Fleet en un clic.
Plateforme open source de gestion des appareils pour interroger, surveiller et sécuriser les terminaux sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fleet
Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel, de type SQL, à chaque endpoint enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre instantanément aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — à partir d'un tableau de bord web ou d'une API, plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.
L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des endpoints sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans envoi de données à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines, voire des milliers d'appareils sous macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.
Caractéristiques principales de Fleet
Requêtes d'endpoints actives
Exécutez des requêtes SQL sur n'importe quel appareil enregistré en temps réel pour répondre aux questions de sécurité et informatiques sans attendre les analyses planifiées.
Gestion des vulnérabilités
Fleet compare en permanence les versions logicielles installées aux bases de données CVE et identifie les paquets vulnérables sur chaque appareil enregistré.
MDM multiplateforme
Inscrire et gérer les appareils macOS et Windows via des profils MDM natifs sans déployer de serveur MDM distinct.
Application des politiques
Définissez l'état attendu des appareils sous forme de politiques et suivez quels terminaux sont conformes et lesquels nécessitent une remédiation depuis un tableau de bord centralisé.
Configuration GitOps
Gérez les requêtes, les politiques et les configurations d'agents sous forme de code dans Git afin que les modifications soient versionnées et auditables.
REST API et CLI
Automatisez l'inscription, la planification des requêtes et le reporting via une API REST complète ou l'outil en ligne de commande fleetctl.
Pourquoi exécuter Fleet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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