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Logiciel de forum open-source moderne et élégant, conçu pour créer des communautés en ligne engagées et florissantes.

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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Flarum

Flarum est une plateforme de forum de nouvelle génération qui réinvente la discussion en ligne pour le web moderne. Conçue avec une approche mobile-first, elle offre une expérience élégante, rapide et intuitive qui encourage les conversations significatives. Contrairement aux logiciels de forum traditionnels qui semblent dépassés et lourds, Flarum combine des mises à jour en temps réel, un défilement infini et un puissant système d'extensions dans une interface épurée et sans distraction.

L'auto-hébergement de Flarum sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de votre communauté, sans frais par utilisateur, et la liberté d'installer n'importe laquelle des plus de 200 extensions communautaires. Avec MySQL gérant le stockage des données et plus de 41 packs de traduction disponibles, Flarum s'adapte des groupes de niche aux grandes communautés professionnelles.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Flarum

Design Mobile-First

Interface réactive conçue dès le départ pour les appareils mobiles, offrant une expérience fluide sur n'importe quelle taille d'écran.

Riche écosystème d'extensions

Plus de 200 extensions communautaires vous permettent d'ajouter la connexion sociale, des abonnements, des sondages et plus encore sans toucher au code source.

Mises à jour en temps réel

Les discussions se mettent à jour en direct sans recharger la page, ce qui rend les conversations rapides et engageantes pour les communautés actives.

Organisation basée sur des étiquettes

Un système de balises flexible vous permet de catégoriser les discussions et de permettre aux utilisateurs de ne suivre que les sujets qui les intéressent.

Modération puissante

Des outils intégrés de signalement, de suspension et de gestion des utilisateurs donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la santé de la communauté.

Pourquoi exécuter Flarum sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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