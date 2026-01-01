Déployez FlareSolverr en un clic.
Serveur proxy qui contourne automatiquement la protection Cloudflare et DDoS-GUARD pour le web scraping et les outils d'automatisation des médias.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FlareSolverr
FlareSolverr est un serveur proxy spécialisé qui utilise Chromium headless pour résoudre automatiquement les défis JavaScript, les CAPTCHAs et d'autres mécanismes de protection anti-bot imposés par Cloudflare et DDoS-GUARD. Il expose une API HTTP simple que des outils comme Jackett et Prowlarr appellent pour accéder aux sites protégés sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de FlareSolverr sur votre VPS assure des ressources dédiées pour les opérations de navigateur headless, une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour votre pile d'automatisation multimédia, et de meilleurs taux de réussite des défis Cloudflare par rapport aux IP résidentielles qui sont plus susceptibles d'être signalées ou ralenties.
Caractéristiques principales de FlareSolverr
Contournement de Cloudflare
Résout automatiquement les défis JavaScript de Cloudflare et les vérifications d'intégrité du navigateur afin que les outils en aval puissent accéder à des sites protégés sans intervention manuelle.
API HTTP simple
Expose un point de terminaison REST simple que toute application peut appeler pour acheminer les requêtes via le proxy de résolution de défis avec un effort d'intégration minimal.
Gestion de session
Maintient des sessions de navigateur persistantes avec stockage de cookies afin que les requêtes répétées vers le même site évitent de résoudre des défis inutilement.
Chromium sans tête
Utilise un véritable moteur de navigateur pour résoudre les défis qui bloquent les clients HTTP de base, obtenant des taux de réussite plus élevés contre les systèmes modernes de détection de bots.
Compatible avec la pile arr
Pris en charge nativement par Jackett, Prowlarr et d'autres outils d'automatisation des médias en tant qu'option de proxy de premier ordre pour les indexeurs protégés par Cloudflare.
Pourquoi exécuter FlareSolverr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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