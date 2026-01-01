Déployez Flame en un clic.
Page de démarrage auto-hébergée et tableau de bord d'accueil pour votre serveur personnel et les services de votre homelab.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flame
Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en un véritable centre de contrôle organisé pour toutes vos applications et vos favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée – aucun fichier de configuration à modifier, aucun redémarrage n'est nécessaire. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis votre navigateur.
Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, garantissant la confidentialité de votre inventaire de services et de vos favoris. Son intégration avec les étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour à mesure que vous déployez de nouveaux services.
Caractéristiques principales de Flame
Gestion basée sur l'interface graphique
Ajoutez, mettez à jour et supprimez des applications et des signets directement depuis l'interface web sans modifier aucun fichier de configuration.
Découverte automatique Docker
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution en lisant les étiquettes Docker, maintenant votre tableau de bord synchronisé avec les services déployés.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge 11 fournisseurs de recherche web et filtre les applications locales et les favoris en temps réel.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi 15 thèmes de couleurs intégrés ou créez le vôtre avec l'éditeur de thème personnalisé et les remplacements CSS.
Widget météo
Affichez les conditions météorologiques en direct sur votre tableau de bord à l'aide d'une clé API météo gratuite et de vos coordonnées de localisation.
Pourquoi exécuter Flame sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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