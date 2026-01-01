Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en un véritable centre de contrôle organisé pour toutes vos applications et vos favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée – aucun fichier de configuration à modifier, aucun redémarrage n'est nécessaire. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis votre navigateur.

Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, garantissant la confidentialité de votre inventaire de services et de vos favoris. Son intégration avec les étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour à mesure que vous déployez de nouveaux services.