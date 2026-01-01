Déployez Flagsmith en un clic.
Service de feature flag open-source et de configuration à distance pour le déploiement furtif de code, l'exécution de tests A/B et le ciblage des utilisateurs par segment.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flagsmith
Flagsmith est une plateforme open-source de feature flags et de configuration à distance qui permet aux développeurs de déployer du code derrière des interrupteurs, de cibler des fonctionnalités pour des segments d'utilisateurs et d'exécuter des tests A/B sans redéploiement. Conçu comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly et Split, il offre des valeurs de flag par environnement, des déploiements progressifs, des variations multivariées, des journaux d'audit et des SDK pour chaque langage de programmation majeur et framework mobile.
L'auto-hébergement de Flagsmith sur votre VPS maintient chaque feature flag, segment d'utilisateur et décision de déploiement au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait voir comment votre produit est déployé. Le processeur de tâches intégré gère la livraison des webhooks, les modifications de flag planifiées et l'archivage des journaux d'audit de manière asynchrone, sans bloquer les requêtes d'évaluation de flag.
Caractéristiques principales de Flagsmith
Indicateurs et configuration à distance
Activez ou désactivez des fonctionnalités, ciblez par segment d'utilisateurs, proposez des variations multivariées et fournissez des valeurs de configuration à distance depuis une seule plateforme.
Promotion multi-environnement
Promouvez les valeurs des drapeaux du développement à la pré-production et à la production avec une copie en un clic et des remplacements par environnement pour des déploiements sécurisés.
Déploiements en pourcentage
Déployer progressivement les fonctionnalités par pourcentage de trafic avec une attribution persistante par utilisateur, afin que le même utilisateur bénéficie d'un traitement cohérent d'une session à l'autre.
Audit et approbations
Journal d'audit complet de chaque modification de drapeau avec des flux de travail d'approbation de demande de modification facultatifs pour les drapeaux sensibles dans les environnements de production.
SDKs en temps réel
SDKs officiels pour JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native et Flutter avec mise en cache d'évaluation locale.
Intégrations et webhooks
Les intégrations Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket et webhook informent votre équipe et vos pipelines CI lorsque des indicateurs changent en production.
Pourquoi exécuter Flagsmith sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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