Déployez FitTrackee en un clic.
Traceur d'activités de plein air auto-hébergé pour les téléversements GPX, les cartes de parcours et les statistiques d'activité pour la course à pied, le cyclisme et la randonnée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FitTrackee
FitTrackee est un traqueur d'activités de plein air auto-hébergé, conçu pour les coureurs, les cyclistes, les randonneurs et toute personne qui enregistre des traces GPX sur une montre de sport, un téléphone ou un appareil GPS. Téléchargez vos fichiers d'activité, visualisez vos itinéraires sur des cartes interactives et consultez les statistiques de distance, d'élévation, de vitesse et de durée — le tout sur une infrastructure que vous possédez, sans qu'aucune plateforme de fitness tierce ne collecte vos données de mouvement.
Exécuter FitTrackee sur un VPS permet de garder votre historique d'entraînement, vos traces de localisation et vos records personnels confidentiels et facilement transférables. Le support multi-utilisateur, une API REST documentée, des données météorologiques optionnelles par entraînement et la fédération basée sur ActivityPub en font une alternative pratique à Strava ou Garmin Connect pour les individus, les petits clubs et les athlètes soucieux de leur vie privée.
Caractéristiques principales de FitTrackee
Importations de fichiers GPX
Importez des traces GPX depuis des montres de sport, des téléphones et des appareils GPS pour constituer une archive privée de chaque activité de plein air.
Cartes d'itinéraires interactives
Visualisez chaque entraînement sur des cartes basées sur OpenStreetMap avec relecture complète du parcours, zoom et vues détaillées par segment.
Statistiques d'activité
Suivez la distance, la durée, le dénivelé, la vitesse moyenne et l'allure pour toutes les séances d'entraînement enregistrées et toutes les périodes.
Support multisports
Suivez la course à pied, le cyclisme, la randonnée, le ski et d'autres sports de plein air sur une seule chronologie avec des résumés par sport.
API REST et fédération
Une API REST documentée et une fédération ActivityPub facultative vous permettent de scripter des intégrations et de partager des activités à travers le fediverse.
Contrôles de confidentialité multi-utilisateurs
Hébergez des comptes pour la famille, les amis ou les membres du club avec des paramètres de visibilité par activité et une inscription gérée par l'administrateur.
Pourquoi exécuter FitTrackee sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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