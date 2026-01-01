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Gestionnaire de fichiers web auto-hébergé offrant un accès basé sur navigateur à FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, et à plus de 20 backends de stockage.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Filestash

Filestash est une plateforme de gestion de fichiers open-source, agnostique au stockage, qui vous offre une interface de navigateur épurée pour accéder aux fichiers via plus de 20 protocoles — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore. Au lieu de maintenir des clients distincts pour chaque système de stockage, Filestash les unifie sous une seule interface web intuitive.

L'auto-hébergement de Filestash sur votre propre VPS maintient vos identifiants de stockage et vos transferts de fichiers entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans dépendances tierces. Connectez-vous à n'importe quel stockage que vous utilisez déjà, configurez l'authentification et partagez l'accès avec votre équipe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Filestash

+20 Backends de stockage

Connectez-vous à FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox et bien plus encore à partir d'une interface unifiée unique, sans changer de client.

Protocoles d'accès multiple

Accédez à vos fichiers via l'interface web, la passerelle SFTP, WebDAV ou l'API compatible S3 — permettant à Filestash de fonctionner avec vos outils et flux de travail existants.

Édition de documents dans le navigateur

Modifiez des documents bureautiques directement dans le navigateur avec l'intégration optionnelle de Collabora Online — aucune application de bureau ni téléchargement de fichier requis.

Architecture de plugin

Étendez Filestash avec des plugins pour des visualiseurs de fichiers spécialisés, des backends d'authentification, des connecteurs de stockage et l'automatisation des flux de travail.

Recherche optimisée par l'IA

La recherche intelligente et les dossiers intelligents vous aident à localiser rapidement les fichiers sur tous les backends de stockage connectés.

Pourquoi exécuter Filestash sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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