Déployez Filestash en un clic.
Gestionnaire de fichiers web auto-hébergé offrant un accès basé sur navigateur à FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, et à plus de 20 backends de stockage.
Sélectionnez un forfait VPS pour Filestash
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Filestash
Filestash est une plateforme de gestion de fichiers open-source, agnostique au stockage, qui vous offre une interface de navigateur épurée pour accéder aux fichiers via plus de 20 protocoles — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore. Au lieu de maintenir des clients distincts pour chaque système de stockage, Filestash les unifie sous une seule interface web intuitive.
L'auto-hébergement de Filestash sur votre propre VPS maintient vos identifiants de stockage et vos transferts de fichiers entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans dépendances tierces. Connectez-vous à n'importe quel stockage que vous utilisez déjà, configurez l'authentification et partagez l'accès avec votre équipe.
Caractéristiques principales de Filestash
+20 Backends de stockage
Connectez-vous à FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox et bien plus encore à partir d'une interface unifiée unique, sans changer de client.
Protocoles d'accès multiple
Accédez à vos fichiers via l'interface web, la passerelle SFTP, WebDAV ou l'API compatible S3 — permettant à Filestash de fonctionner avec vos outils et flux de travail existants.
Édition de documents dans le navigateur
Modifiez des documents bureautiques directement dans le navigateur avec l'intégration optionnelle de Collabora Online — aucune application de bureau ni téléchargement de fichier requis.
Architecture de plugin
Étendez Filestash avec des plugins pour des visualiseurs de fichiers spécialisés, des backends d'authentification, des connecteurs de stockage et l'automatisation des flux de travail.
Recherche optimisée par l'IA
La recherche intelligente et les dossiers intelligents vous aident à localiser rapidement les fichiers sur tous les backends de stockage connectés.
Pourquoi exécuter Filestash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise