Déployez FileGator en un clic.
Gestionnaire de fichiers multi-utilisateurs auto-hébergé avec permissions basées sur les rôles, prise en charge des archives et prévisualisation des médias — aucune base de données requise.
Sélectionnez un forfait VPS pour FileGator
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FileGator
FileGator est un gestionnaire de fichiers open-source auto-hébergé qui offre une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance de base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes utilisateurs et des permissions stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des permissions configurables pour la lecture, l'écriture, le téléversement, le téléchargement, le renommage, la suppression et l'archivage de fichiers.
L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS conserve tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer aux côtés d'autres services sans dédier un serveur complet à la gestion des fichiers.
Caractéristiques principales de FileGator
Permissions multi-utilisateur
Créez des comptes administrateur, utilisateur et invité avec des autorisations indépendantes par opération — contrôlant qui peut lire, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers séparément.
Aucune base de données nécessaire
Tous les comptes utilisateur et la configuration sont stockés dans des fichiers JSON plats, éliminant le besoin d'une base de données et rendant le déploiement simple et portable.
Gestion des archives
Créez et extrayez des archives ZIP via le navigateur sans SSH ni outils en ligne de commande, facilitant ainsi les transferts de fichiers en masse et les sauvegardes.
Liens de partage publics
Générer des liens de téléchargement publics pour des fichiers ou des dossiers afin que les destinataires externes puissent accéder à un contenu spécifique sans avoir besoin d'un compte sur le serveur.
Aperçu du média
Prévisualisez les images, vidéos, fichiers audio et texte directement dans le navigateur — aucun téléchargement n'est requis pour confirmer le bon fichier avant de le partager.
Pourquoi exécuter FileGator sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise