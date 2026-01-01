FileGator est un gestionnaire de fichiers open-source auto-hébergé qui offre une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance de base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes utilisateurs et des permissions stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des permissions configurables pour la lecture, l'écriture, le téléversement, le téléchargement, le renommage, la suppression et l'archivage de fichiers.

L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS conserve tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer aux côtés d'autres services sans dédier un serveur complet à la gestion des fichiers.