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Gestionnaire de fichiers multi-utilisateurs auto-hébergé avec permissions basées sur les rôles, prise en charge des archives et prévisualisation des médias — aucune base de données requise.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FileGator

FileGator est un gestionnaire de fichiers open-source auto-hébergé qui offre une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance de base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes utilisateurs et des permissions stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des permissions configurables pour la lecture, l'écriture, le téléversement, le téléchargement, le renommage, la suppression et l'archivage de fichiers.

L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS conserve tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer aux côtés d'autres services sans dédier un serveur complet à la gestion des fichiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FileGator

Permissions multi-utilisateur

Créez des comptes administrateur, utilisateur et invité avec des autorisations indépendantes par opération — contrôlant qui peut lire, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers séparément.

Aucune base de données nécessaire

Tous les comptes utilisateur et la configuration sont stockés dans des fichiers JSON plats, éliminant le besoin d'une base de données et rendant le déploiement simple et portable.

Gestion des archives

Créez et extrayez des archives ZIP via le navigateur sans SSH ni outils en ligne de commande, facilitant ainsi les transferts de fichiers en masse et les sauvegardes.

Liens de partage publics

Générer des liens de téléchargement publics pour des fichiers ou des dossiers afin que les destinataires externes puissent accéder à un contenu spécifique sans avoir besoin d'un compte sur le serveur.

Aperçu du média

Prévisualisez les images, vidéos, fichiers audio et texte directement dans le navigateur — aucun téléchargement n'est requis pour confirmer le bon fichier avant de le partager.

Pourquoi exécuter FileGator sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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