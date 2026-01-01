File Browser est un gestionnaire de fichiers web léger et open-source qui transforme n'importe quel répertoire de votre serveur en une interface de gestion de fichiers complète, accessible depuis n'importe quel navigateur. Il prend en charge plusieurs utilisateurs avec des permissions configurables, le partage de fichiers via des liens publics, les téléchargements par glisser-déposer, et un éditeur de code intégré — le tout sans nécessiter de clients SSH ou FTP.

L'auto-hébergement de File Browser sur votre VPS garde les fichiers privés et sous votre contrôle, vous permet d'accorder en toute sécurité aux membres de votre équipe ou à vos clients l'accès à des répertoires spécifiques sans exposer les identifiants du serveur, et nécessite des ressources minimales, ce qui lui permet de fonctionner confortablement aux côtés de vos autres applications.