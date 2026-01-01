Déployez Fider en un clic.
Plateforme open source de feedback client pour collecter les demandes de fonctionnalités, organiser des votes communautaires et gérer les feuilles de route produit de manière transparente.
Sélectionnez un forfait VPS pour Fider
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fider
Fider est une plateforme de feedback open-source qui comble le fossé entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des requêtes existantes et de participer à des discussions, garantissant ainsi que les fonctionnalités les plus précieuses sont priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.
L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS vous permet de garder tous les retours et données utilisateur sous votre contrôle, élimine la tarification par utilisateur des alternatives hébergées, et vous permet d'adapter l'image de marque et l'authentification pour correspondre à l'identité de votre produit.
Caractéristiques principales de Fider
Vote de la communauté
Les utilisateurs votent sur les demandes de fonctionnalités afin que les équipes produit puissent prioriser objectivement ce qu'il faut construire ensuite en fonction de la demande réelle plutôt que des voix les plus fortes.
Suivi du statut
Attribuez des statuts — planifié, en cours, terminé, refusé — pour tenir la communauté informée de l'avancement de chaque suggestion.
Authentification flexible
Prend en charge les options de connexion par e-mail, OAuth et SSO afin que les utilisateurs puissent interagir avec le moins de friction possible, augmentant ainsi les taux de soumission et de vote.
Branding personnalisé
Des logos, des couleurs configurables et la prise en charge de domaines personnalisés vous permettent de présenter le portail de feedback comme une extension transparente de votre propre produit.
Notifications par courriel
Les notifications automatisées maintiennent l'engagement des utilisateurs en les alertant lorsque leurs suggestions reçoivent des votes, des commentaires ou des mises à jour de statut.
Pourquoi exécuter Fider sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés