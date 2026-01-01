Déployez Fenrus en un clic.
Page d'accueil personnelle et tableau de bord pour un accès rapide à vos applications, sites et services avec des widgets d'applications intelligents et des moteurs de recherche personnalisés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fenrus
Fenrus est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui remplace la page de nouvel onglet de votre navigateur par une page d'accueil entièrement personnalisable. Organisez les liens et les applications en groupes, utilisez des widgets d'application intelligents qui extraient des données en direct de services comme Sonarr, Radarr et Jellyfin, et configurez plusieurs moteurs de recherche avec des raccourcis clavier. Toutes vos applications personnelles et vos sites fréquemment visités sont disponibles en un coup d'œil depuis une seule page privée.
Parce que Fenrus fonctionne entièrement sur votre propre VPS, aucune de vos URL d'application, de vos habitudes d'utilisation ou de vos services configurés n'est partagée avec des services de tableau de bord tiers. Les données sont stockées dans un fichier LiteDB léger, ce qui signifie qu'il n'y a pas de base de données externe à gérer — la configuration prend quelques secondes et l'ensemble de la configuration est contenu dans un seul volume.
Caractéristiques principales de Fenrus
Widgets d'application intelligents
Connectez des services comme Sonarr, Radarr, Jellyfin et d'autres pour afficher l'état en direct, les totaux et les données d'activité directement sur les tuiles de votre tableau de bord.
Moteurs de recherche personnalisés
Ajoutez n'importe quel moteur de recherche avec un modèle d'URL et un raccourci clavier, puis basculez entre Google, DuckDuckGo ou votre propre instance Searx d'une simple touche.
Groupes d'applications organisées
Organisez les liens et les applications en groupes nommés pour maintenir les applications de travail, les services multimédias, la domotique et les sites personnels clairement séparés.
Support Multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose d'une configuration de tableau de bord indépendante, afin que chacun au sein du foyer ou de l'équipe puisse conserver sa propre mise en page et sa liste d'applications.
Favicons automatiques
Fenrus récupère automatiquement les favicons pour les liens qui n'ont pas d'icône personnalisée configurée, gardant votre tableau de bord visuellement ordonné sans travail manuel.
Zéro base de données externe
Toute la configuration est stockée dans un seul fichier LiteDB — pas besoin de PostgreSQL ou MySQL, ce qui rend les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.
Pourquoi exécuter Fenrus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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