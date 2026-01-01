Déployez FeatBit en un clic.
Plateforme de feature flag et d'expérimentation open-source conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FeatBit
FeatBit est une plateforme de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise qui permet aux équipes d'ingénierie de déployer du code derrière des indicateurs de fonctionnalité, d'effectuer des déploiements progressifs par pourcentage, de cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et de revenir en arrière instantanément sans redéploiement. Des SDK natifs pour dix langages populaires et un serveur d'évaluation en temps réel maintiennent les modifications des indicateurs synchronisées entre les clients en moins d'une seconde.
L'auto-hébergement de FeatBit sur votre VPS maintient les configurations des indicateurs, les règles de ciblage des utilisateurs et les journaux d'audit au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par utilisateur et sans quotas d'évaluation mensuels. Le déploiement inclut l'interface utilisateur de gestion, l'API, le serveur d'évaluation, le service d'analyse et PostgreSQL préconfigurés derrière HTTPS.
Caractéristiques principales de FeatBit
Streaming d'indicateurs en temps réel
Un serveur d'évaluation dédié envoie les mises à jour des fonctionnalités aux SDK via des WebSockets afin que les changements prennent effet chez les clients en quelques millisecondes après l'activation.
Déploiements utilisateurs ciblés
Déployez les fonctionnalités par pourcentage, par attribut utilisateur ou par segment nommé, et combinez les règles pour restreindre les versions à des cohortes spécifiques avant de les rendre globales.
Expériences A/B natives
Liez les variations de drapeaux aux métriques produit et exécutez des expériences de bout en bout avec des analyses intégrées, éliminant le besoin d'un outil d'expérimentation distinct.
Dix SDK officiels
Les SDKs serveur et client pour JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android et iOS intègrent des indicateurs dans n'importe quelle pile de production.
Piste d'audit et historique
Chaque modification de drapeau, de segment et de règle est enregistrée avec l'acteur, l'horodatage et le diff, ce qui simplifie les restaurations et les examens de conformité.
Cadrage du projet et de l'environnement
Organisez les indicateurs en projets avec des environnements de développement, de pré-production et de production isolés, chacun avec ses propres clés SDK et règles de ciblage.
Pourquoi exécuter FeatBit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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