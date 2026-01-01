FeatBit est une plateforme de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise qui permet aux équipes d'ingénierie de déployer du code derrière des indicateurs de fonctionnalité, d'effectuer des déploiements progressifs par pourcentage, de cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et de revenir en arrière instantanément sans redéploiement. Des SDK natifs pour dix langages populaires et un serveur d'évaluation en temps réel maintiennent les modifications des indicateurs synchronisées entre les clients en moins d'une seconde.

L'auto-hébergement de FeatBit sur votre VPS maintient les configurations des indicateurs, les règles de ciblage des utilisateurs et les journaux d'audit au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par utilisateur et sans quotas d'évaluation mensuels. Le déploiement inclut l'interface utilisateur de gestion, l'API, le serveur d'évaluation, le service d'analyse et PostgreSQL préconfigurés derrière HTTPS.